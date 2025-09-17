Ремонт електромереж в Одесі 17 вересня: тимчасові відключення світла

Ремонт мереж енергетиками. Фото ілюстроване: ДТЕК

Сьогодні, 17 вересня, в Одесі продовжаться ремонтні роботи на електромережах. Через це деякі райони міста тимчасово залишаться без електропостачання. За даними енергетиків, подачу світла планують відновити до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 1-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Авангардна, 1-31,

Бардаха, 12,

Боровського Миколи, 125А-195,

Бродська, 1-Б, 1В;

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,

Грушевського Михайла, 39/КОРП.1,3,4,5,

Деревообробна, 45, 49а,

Донецька, 1/1-25,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 9, 63, 71-90А,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Коровицького Професора, 115-151,

Кошиця Олександра, 1-69,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Листяна, 1-13,

Літмана Саймона, 6А-97,

Літня, 1-41,

Луценка Івана, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Наклона, 17/1,

Нежданової, 30в-62а,117-129,

Обривиста, 1-22,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Південна, 8,

Похила, 1-59в, 174,

Промислова, 185,

Радіальна, 123,

Світла, 1-14,

Узікова Станіслава, 1-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64а-72,

Чайкова, 1-71,

Чорноморського Козацтва,

Шептицького, 1,3,5,

Шполянська, 74-119,

Штильова, 2-118,/а_с,

С. Ядова, 58,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. 2-й Деревообробний, 1-40,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 2-й Хімічний, 7,

пров. 3-й Деревообробний, 1-91,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6,

пров. 3-й Хімічний, 1-14,

пров. 4-й Деревообробний, 2-17, 50а, 61,

пров. 5-й Деревообробний, 2а-35,

пров. Іспанський, 1/корп.1,2,3,

пров. Квантовий,1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

пров. Промисловий, 1-38,

пров. Станішевської Марії, 1А-21,

вул. Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 17:00 — 20:00.

Центральний РЕМ:

Авіаційна, 1,

Балківська, 54, 54б, 54в,

Бойчука Михайла, 50-75А,

Буковецького, 11-26,

Вадатурського Олексія, 66-92,

Весняна, 4-41,

Глиняна, 27-48,

Гранітна, 1-26,

Єфимова, 2-49,

Кутузакія Олександра, 1,3,

Липи Івана та Юрія, 9-59,

Мальовнича, 15-22Е,

Мармурова, 27-48,

Могильницької Галини, 2, 4А, 5, 9,

Олександра Тимошенка, 39, 41, 42,

Південна, 17-34,

Пішеніна Федора, 8,

Поїзна, 5, 5А, 6,

Руставелі Шота, 23А-53/КОРП.1,

Садиковська, 19, 22, 24, 26, 28,

Складська, 2,2/4,

Тіниста, 3,5,9/12,

Фунтового Івана, 1-24А,

Чорновола В’ячеслава, 7,

дорога Люстдорфська, 2Б, 4Б, 4В,

пров. Герцена, 2-11,51,

пров. Косовський, 3-8,

пров. Парашутний, 1А-8Б,

пров. Рекордний, 1-7/корп.1.

Роботи до 17:0 — 19:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми писали про те, хто з одеситів платитиме за світло вдвічі менше. Також ми повідомляли, наскільки Миколаївщина готова до опалювального сезону.