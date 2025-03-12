Будет ли завтра у одесситов свет

Ночная Одесса ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области еще продолжаются аварийные работы по восстановлению последствий атак России для энергосистемы. Однако в Одессе завтра, 13 марта, не будут вводить ограничения подачи света ни для бытовых потребителей, ни для промышленности.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление энергии снижается

Потребление электроэнергии в определенной степени снизилось. Сегодня его уровень был на 4,2% ниже, чем в то же время предыдущего дня. Все из-за облачности в нескольких регионах, что обуславливает менее высокую эффективность работы бытовых СЭС, чем при ясной погоде.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько энергообъектов повредила РФ в Одесской области за последнее время. А также о прогнозах относительно ситуации со светом в нашем городе.