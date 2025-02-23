Графики света на понедельник в Одессе и области

Здание в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По состоянию на сейчас ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной. Поэтому завтра, 24 февраля, в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

Читайте также:

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, тарифы на газ для одесситов в марте меняться не будут. Также депутат Одесского городского совета Петр Обухов рассказал действительно ли продают землю в парке Юность и можно ли на ней строить.