Графики света на понедельник в Одессе и области

Отключение света в Одессе — введут ли завтра графики
По состоянию на сейчас ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной. Поэтому завтра, 24 февраля, в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время подачи света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, тарифы на газ для одесситов в марте меняться не будут. Также депутат Одесского городского совета Петр Обухов рассказал действительно ли продают землю в парке Юность и можно ли на ней строить.
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