Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відключення світла в Одесі — чи введуть завтра графіки arrow

Відключення світла в Одесі — чи введуть завтра графіки

23 лютого 2025 20:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки світла на понеділок в Одесі та області
Будівля в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на нині ситуація в українській енергосистемі залишається стабільною. Тому завтра, 24 лютого, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, тарифи на газ для одеситів у березні змінюватися не будуть. Також депутат Одеської міської ради Петро Обухов розповів чи справді продають землю в парку Юність та чи можна на ній будувати.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла
Реклама
Реклама
Реклама