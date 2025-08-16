Графики отключений света на завтра, 17 августа, в Одессе — прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Отключение света в Одессе — введут ли графики завтра
Энергосистема Украины сейчас восстанавливается после атак РФ, поэтому могут быть перебои с электроснабжением. Однако завтра, в воскресенье, 17 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
