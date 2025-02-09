Отключение света в Одессе 9 февраля - адреса и время работ

Энергетики ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Одесситов предупреждают о плановых работах на электросетях сегодня, 9 февраля. Отключения света коснутся нескольких районов города, а продолжительность ограничений будет зависеть от места проведения работ.

Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света в Одессе

Южный РЭС

ул. Абрикосовая, 15-33

Авиаторов, 43

К. Калиновского, 2-38

Вершинная, 1-33

ул. Вирского, 2, 4

ул. Ореховая

Дача Ковалевского, 5, 102-144

ул. Эстонская, 1-10а

ул. Дениса Максишко, 1-12, 21, 50, 81, 97

ул. М. Огренича, 1-12б

ул. Петра Болбочана, 3-5б, 7в

ул. Просвещения, 1-11

ул. Игоря Бедзая, 2-10

ул. Правды

ул. М. Демченко

ул. 1-я Линия 3-15, 20

ул. 2-я Линия 2-31

ул. 3-я Линия 5-67

ул. 6-я Линия 4-36, 100-121

переулок 1-й Амундсена, 1

переулок. 2-й Амундсена, 3/корп.4

переулок 3-й Амундсена, 6/корп.5, 6а, 6/2, 6/корп.10, 6/корп.7

переулок Амундсена, 1-11

переулок Гетманский, 4

переулок Эстонский, 1-13

переулок Ковалевского, 9

Работы будут продолжаться до 17:00-20:00.

Центральный РЭС

Французский бульвар, 14, 14а, 14б

ул. Семинарская, 1-1/корп.6

переулок Красный, 1

просп. Леси Украинки, 6а, 8а

Здесь работы продлятся до 15:00-19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одессе не будут выключать сегодня свет по графикам, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, какая ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени и стоит ли выезжать сейчас за границу.