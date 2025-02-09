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Отключение света в Одессе — где не будет электроэнергии сегодня

9 февраля 2025 09:54
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе 9 февраля - адреса и время работ
Энергетики ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесситов предупреждают о плановых работах на электросетях сегодня, 9 февраля. Отключения света коснутся нескольких районов города, а продолжительность ограничений будет зависеть от места проведения работ.

Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где не будет света в Одессе

Южный РЭС

  • ул. Абрикосовая, 15-33
  • Авиаторов, 43
  • К. Калиновского, 2-38
  • Вершинная, 1-33
  • ул. Вирского, 2, 4
  • ул. Ореховая
  • Дача Ковалевского, 5, 102-144
  • ул. Эстонская, 1-10а
  • ул. Дениса Максишко, 1-12, 21, 50, 81, 97
  • ул. М. Огренича, 1-12б
  • ул. Петра Болбочана, 3-5б, 7в
  • ул. Просвещения, 1-11
  • ул. Игоря Бедзая, 2-10
  • ул. Правды
  • ул. М. Демченко
  • ул. 1-я Линия 3-15, 20
  • ул. 2-я Линия 2-31
  • ул. 3-я Линия 5-67
  • ул. 6-я Линия 4-36, 100-121
  • переулок 1-й Амундсена, 1
  • переулок. 2-й Амундсена, 3/корп.4
  • переулок 3-й Амундсена, 6/корп.5, 6а, 6/2, 6/корп.10, 6/корп.7
  • переулок Амундсена, 1-11
  • переулок Гетманский, 4
  • переулок Эстонский, 1-13
  • переулок Ковалевского, 9

Работы будут продолжаться до 17:00-20:00.

Центральный РЭС

  • Французский бульвар, 14, 14а, 14б
  • ул. Семинарская, 1-1/корп.6
  • переулок Красный, 1
  • просп. Леси Украинки, 6а, 8а

Здесь работы продлятся до 15:00-19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одессе не будут выключать сегодня свет по графикам, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, какая ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени и стоит ли выезжать сейчас за границу.

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