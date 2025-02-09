Отключение света в Одессе 9 февраля - адреса и время работ

Отключение света в Одессе — где не будет электроэнергии сегодня
Одесситов предупреждают о плановых работах на электросетях сегодня, 9 февраля. Отключения света коснутся нескольких районов города, а продолжительность ограничений будет зависеть от места проведения работ.
Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света в Одессе
Южный РЭС
- ул. Абрикосовая, 15-33
- Авиаторов, 43
- К. Калиновского, 2-38
- Вершинная, 1-33
- ул. Вирского, 2, 4
- ул. Ореховая
- Дача Ковалевского, 5, 102-144
- ул. Эстонская, 1-10а
- ул. Дениса Максишко, 1-12, 21, 50, 81, 97
- ул. М. Огренича, 1-12б
- ул. Петра Болбочана, 3-5б, 7в
- ул. Просвещения, 1-11
- ул. Игоря Бедзая, 2-10
- ул. Правды
- ул. М. Демченко
- ул. 1-я Линия 3-15, 20
- ул. 2-я Линия 2-31
- ул. 3-я Линия 5-67
- ул. 6-я Линия 4-36, 100-121
- переулок 1-й Амундсена, 1
- переулок. 2-й Амундсена, 3/корп.4
- переулок 3-й Амундсена, 6/корп.5, 6а, 6/2, 6/корп.10, 6/корп.7
- переулок Амундсена, 1-11
- переулок Гетманский, 4
- переулок Эстонский, 1-13
- переулок Ковалевского, 9
Работы будут продолжаться до 17:00-20:00.
Центральный РЭС
- Французский бульвар, 14, 14а, 14б
- ул. Семинарская, 1-1/корп.6
- переулок Красный, 1
- просп. Леси Украинки, 6а, 8а
Здесь работы продлятся до 15:00-19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Одессе не будут выключать сегодня свет по графикам, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, какая ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени и стоит ли выезжать сейчас за границу.
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