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Відключення світла в Одесі — де не буде електроенергії сьогодні

9 лютого 2025 09:54
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі 9 лютого – адреси та час робіт
Енергетики ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеситів попереджають про планові роботи на електромережах сьогодні, 9 лютого. Відключення світла торкнуться кількох районів міста, а тривалість обмежень залежатиме від місця проведення робіт. 

Про це у неділю, 9 лютого, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де не буде світла в Одесі

Південний РЕМ

  • вул. Абрикосова, 15-33
  • вул. Авіаторів, 43
  • вул. К. Калиновського, 2-38
  • вул. Вершинна, 1-33
  • вул. Вірського, 2, 4
  • вул. Горіхова
  • Дача Ковалевського, 5, 102-144
  • вул. Естонська, 1-10а
  • вул. Дениса Максишка, 1-12, 21, 50, 81, 97
  • вул. М. Огренича, 1-12б
  • вул. Петра Болбочана, 3-5б, 7в
  • вул. Просвіти, 1-11
  • вул. Ігоря Бедзая, 2-10
  • вул. Правди
  • вул. М. Демченко
  • вул. 1-а Лінія 3-15, 20
  • вул. 2-а Лінія 2-31
  • вул. 3-я Лінія 5-67
  • вул. 6-а Лінія 4-36, 100-121
  • пров. 1-й Амундсена, 1
  • пров. 2-й Амундсена, 3/корп.4
  • пров. 3-й Амундсена, 6/корп.5, 6а, 6/2, 6/корп.10, 6/корп.7
  • пров. Амундсена, 1-11
  • пров. Гетьманський, 4
  • пров. Естонський, 1-13
  • пров. Ковалевського, 9

Роботи триватимуть до 17:00-20:00.

Центральний РЕМ

  • Французький бульвар, 14, 14а, 14б
  • вул. Семінарська, 1-1/корп.6
  • пров. Красний, 1
  • просп. Лесі Українки, 6а, 8а

Тут роботи триватимуть до 15:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одесі не будуть вимикати сьогодні світло за графіками, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені та чи варто виїжджати зараз за кордон.

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