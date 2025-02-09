Відключення світла в Одесі 9 лютого – адреси та час робіт

Енергетики ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Одеситів попереджають про планові роботи на електромережах сьогодні, 9 лютого. Відключення світла торкнуться кількох районів міста, а тривалість обмежень залежатиме від місця проведення робіт.

Про це у неділю, 9 лютого, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ

вул. Абрикосова, 15-33

вул. Авіаторів, 43

вул. К. Калиновського, 2-38

вул. Вершинна, 1-33

вул. Вірського, 2, 4

вул. Горіхова

Дача Ковалевського, 5, 102-144

вул. Естонська, 1-10а

вул. Дениса Максишка, 1-12, 21, 50, 81, 97

вул. М. Огренича, 1-12б

вул. Петра Болбочана, 3-5б, 7в

вул. Просвіти, 1-11

вул. Ігоря Бедзая, 2-10

вул. Правди

вул. М. Демченко

вул. 1-а Лінія 3-15, 20

вул. 2-а Лінія 2-31

вул. 3-я Лінія 5-67

вул. 6-а Лінія 4-36, 100-121

пров. 1-й Амундсена, 1

пров. 2-й Амундсена, 3/корп.4

пров. 3-й Амундсена, 6/корп.5, 6а, 6/2, 6/корп.10, 6/корп.7

пров. Амундсена, 1-11

пров. Гетьманський, 4

пров. Естонський, 1-13

пров. Ковалевського, 9

Роботи триватимуть до 17:00-20:00.

Центральний РЕМ

Французький бульвар, 14, 14а, 14б

вул. Семінарська, 1-1/корп.6

пров. Красний, 1

просп. Лесі Українки, 6а, 8а

Тут роботи триватимуть до 15:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одесі не будуть вимикати сьогодні світло за графіками, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені та чи варто виїжджати зараз за кордон.