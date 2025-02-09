Відключення світла в Одесі 9 лютого – адреси та час робіт

Відключення світла в Одесі — де не буде електроенергії сьогодні
Одеситів попереджають про планові роботи на електромережах сьогодні, 9 лютого. Відключення світла торкнуться кількох районів міста, а тривалість обмежень залежатиме від місця проведення робіт.
Про це у неділю, 9 лютого, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла в Одесі
Південний РЕМ
- вул. Абрикосова, 15-33
- вул. Авіаторів, 43
- вул. К. Калиновського, 2-38
- вул. Вершинна, 1-33
- вул. Вірського, 2, 4
- вул. Горіхова
- Дача Ковалевського, 5, 102-144
- вул. Естонська, 1-10а
- вул. Дениса Максишка, 1-12, 21, 50, 81, 97
- вул. М. Огренича, 1-12б
- вул. Петра Болбочана, 3-5б, 7в
- вул. Просвіти, 1-11
- вул. Ігоря Бедзая, 2-10
- вул. Правди
- вул. М. Демченко
- вул. 1-а Лінія 3-15, 20
- вул. 2-а Лінія 2-31
- вул. 3-я Лінія 5-67
- вул. 6-а Лінія 4-36, 100-121
- пров. 1-й Амундсена, 1
- пров. 2-й Амундсена, 3/корп.4
- пров. 3-й Амундсена, 6/корп.5, 6а, 6/2, 6/корп.10, 6/корп.7
- пров. Амундсена, 1-11
- пров. Гетьманський, 4
- пров. Естонський, 1-13
- пров. Ковалевського, 9
Роботи триватимуть до 17:00-20:00.
Центральний РЕМ
- Французький бульвар, 14, 14а, 14б
- вул. Семінарська, 1-1/корп.6
- пров. Красний, 1
- просп. Лесі Українки, 6а, 8а
Тут роботи триватимуть до 15:00-19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Одесі не будуть вимикати сьогодні світло за графіками, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені та чи варто виїжджати зараз за кордон.
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