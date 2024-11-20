Графики отключений света в Одессе на 21 ноября

Девушка смотрит в телефон в темноте. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

В четверг, 2 ноября, в Одессе действуют стабилизационные графики отключения света. Они будут действовать с 6:00 до 23:00. Потребители будут разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".

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Графики на четверг

Потребителей разбили на шесть групп. По предварительному графику ДТЭК, в зависимости от группы, свет будет отсутствовать в течение 2-4 часов один или два раза в сутки.

Сообщения о графиках. Фото: скриншот

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

Напомним, ранее мы писали о том, почему у многих одесситов свет выключают не по графику. Также мы сообщали, что депутаты Верховной Рады проверят состояние защитных сооружений подстанций в Одесской области. Это должно обезопасить их от российских обстрелов.