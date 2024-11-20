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Відключення світла в Одесі — графіки та прогнози на четвер

20 листопада 2024 21:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла в Одесі на 21 листопада
Дівчина дивиться у телефон у темряві. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У четвер, 2 листопада, в Одесі діють стабілізаційні графіки відключення світла. Вони діятимуть з 6:00 по 23:00. Споживачі будуть розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".

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Споживачів розбили на шість груп. За попереднім графіком ДТЕК, залежно від групи, світло буде відсутнє протягом 2-4 годин один чи два рази на добу.

В Одесі повернули графіки відключень — коли буде світло - фото 1
Повідомлення про графіки. Фото: скриншот

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому у багатьох одеситів світло вимикають не за графіком. Також ми повідомляли, що депутати Верховної Ради перевірять стан захисних споруд підстанцій на Одещині. Це має убезпечити їх від російських обстрілів.

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