Графики отключений в Одессе 12 декабря

Темный город. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 12 декабря, в Одессе введены стабилизационные ограничения поставок света. Электричество будут подавать по графику поочередно шести группам. В течение дня время отключения может меняться. Но об этом сообщат заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графики света.

График отключения света на 12 декабря

1 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.

2 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:00.

3 группа: отключение с 12:00 до 16:00.

4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

5 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

6 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

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