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Відключення світла в Одесі — графіки і прогнози на четвер

11 грудня 2024 18:37
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень в Одесі 12 грудня
Темне місто. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У четвер, 12 грудня, в Одесі запроваджені стабілізаційні обмеження постачання світла. Електрику подаватимуть за графіками почергово шести групам. Протягом дня час відключень можуть змінювати. Але про це повідомлять заздалегідь.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 12 грудня

1 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.
2 група: відключення з 10:00 до 14:00 та з 21:00 до 23:00.
3 група: відключення з 12:00 до 16:00.
4 група: відключення з 13:00 до 17:00.
5 група: відключення з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
6 група: відключення з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні здорожчав газ. Також ми писали про проблеми з електроенергією в Румунії, які можуть позначитися на українцях. 

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