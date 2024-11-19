Графики отключения света в Одессе на 19 ноября

Отключение света в Одессе — графики на вторник
В Одессе во вторник, 19 ноября, введены стабилизационные отключения света. Графики будут действовать с 6:00 до 23:00. Причина ограничений — повреждение энергообъектов во время российской массированной ракетно-дроновой атаки.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Время применения и объем ограничений будут следующими:
- 6:00-7:00 — одна очередь отключений;
- 7:00-9:00 — две очереди отключений;
- 9:00-14:00 — одна очередь отключений;
- 14:00-18:00 — две очереди отключений;
- 18:00-23:00 — одна очередь отключений;
Отключение света в Одессе
График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.
Где узнать графики
Узнать время возобновления энергоснабжения можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота вViber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, сегодня, как и вчера, в Одессе не работает электротранспорт. Для удобства граждан запустили два бесплатных автобусных маршрута. Отметим также, что в Запорожье из-за российской атаки без света остались тысячи человек.
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