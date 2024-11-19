Графики отключения света в Одессе на 19 ноября

Электрики проверяют оборудование. Фото: ДТЭК

В Одессе во вторник, 19 ноября, введены стабилизационные отключения света. Графики будут действовать с 6:00 до 23:00. Причина ограничений — повреждение энергообъектов во время российской массированной ракетно-дроновой атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Информация об ограничении света. Фото: скриншот

Время применения и объем ограничений будут следующими:

6:00-7:00 — одна очередь отключений;

7:00-9:00 — две очереди отключений;

9:00-14:00 — одна очередь отключений;

14:00-18:00 — две очереди отключений;

18:00-23:00 — одна очередь отключений;

Отключение света в Одессе

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время возобновления энергоснабжения можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, сегодня, как и вчера, в Одессе не работает электротранспорт. Для удобства граждан запустили два бесплатных автобусных маршрута. Отметим также, что в Запорожье из-за российской атаки без света остались тысячи человек.