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Отключение света в Одессе — графики на вторник

19 ноября 2024 09:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света в Одессе на 19 ноября
Электрики проверяют оборудование. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе во вторник, 19 ноября, введены стабилизационные отключения света. Графики будут действовать с 6:00 до 23:00. Причина ограничений — повреждение энергообъектов во время российской массированной ракетно-дроновой атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Информация об ограничении света. Фото: скриншот

Время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 6:00-7:00 — одна очередь отключений;
  • 7:00-9:00 — две очереди отключений;
  • 9:00-14:00 — одна очередь отключений;
  • 14:00-18:00 — две очереди отключений;
  • 18:00-23:00 — одна очередь отключений;

Отключение света в Одессе

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время возобновления энергоснабжения можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, сегодня, как и вчера, в Одессе не работает электротранспорт. Для удобства граждан запустили два бесплатных автобусных маршрута. Отметим также, что в Запорожье из-за российской атаки без света остались тысячи человек.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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