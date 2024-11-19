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Відключення світла в Одесі — графіки на вівторок

19 листопада 2024 09:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла в Одесі на 19 листопада
Електрики перевіряють обладнання. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі у вівторок, 19 листопада, впроваджені стабілізаційні відключення світла. Графіки діятимуть з 6:00 до 23:00. Причина обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час російської масованої ракетно-дронової атаки.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Інформація щодо обмеження світла. Фото: скриншот

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими: 

  • 6:00-7:00 — одна черга відключень;
  • 7:00-9:00 — дві черги відключень; 
  • 9:00-14:00 — одна черга відключень; 
  • 14:00-18:00 — дві черги відключень;
  • 18:00-23:00 — одна черга відключень;

Відключення світла в Одесі

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі існує висока ймовірність відключення у світло-сірій зоні. Одеситів також закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію. 

Відключення світла Одеса 7 вересня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення енергопостачання можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, сьогодні, як і вчора, в Одесі не працює електротранспорт. Для зручності громадян запустили два безкоштовних автобусних маршрути. Зазначимо також, що у Запоріжжі через російську атаку без світла лишилися тисячі людей.

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