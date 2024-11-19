Графіки відключень світла в Одесі на 19 листопада

Відключення світла в Одесі — графіки на вівторок
В Одесі у вівторок, 19 листопада, впроваджені стабілізаційні відключення світла. Графіки діятимуть з 6:00 до 23:00. Причина обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час російської масованої ракетно-дронової атаки.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 6:00-7:00 — одна черга відключень;
- 7:00-9:00 — дві черги відключень;
- 9:00-14:00 — одна черга відключень;
- 14:00-18:00 — дві черги відключень;
- 18:00-23:00 — одна черга відключень;
Відключення світла в Одесі
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Енергетики зазначають, що наразі існує висока ймовірність відключення у світло-сірій зоні. Одеситів також закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення енергопостачання можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, сьогодні, як і вчора, в Одесі не працює електротранспорт. Для зручності громадян запустили два безкоштовних автобусних маршрути. Зазначимо також, що у Запоріжжі через російську атаку без світла лишилися тисячі людей.
Читайте Новини.LIVE!