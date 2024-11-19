Графіки відключень світла в Одесі на 19 листопада

Електрики перевіряють обладнання. Фото: ДТЕК

В Одесі у вівторок, 19 листопада, впроваджені стабілізаційні відключення світла. Графіки діятимуть з 6:00 до 23:00. Причина обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час російської масованої ракетно-дронової атаки.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Інформація щодо обмеження світла. Фото: скриншот

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

6:00-7:00 — одна черга відключень;

7:00-9:00 — дві черги відключень;

9:00-14:00 — одна черга відключень;

14:00-18:00 — дві черги відключень;

18:00-23:00 — одна черга відключень;

Відключення світла в Одесі

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.

на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі існує висока ймовірність відключення у світло-сірій зоні. Одеситів також закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію.

Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення енергопостачання можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, сьогодні, як і вчора, в Одесі не працює електротранспорт. Для зручності громадян запустили два безкоштовних автобусних маршрути. Зазначимо також, що у Запоріжжі через російську атаку без світла лишилися тисячі людей.