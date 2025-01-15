Графики отключений света на 16 января в Одессе и области

В квартире нет света. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 16 января, в Одессе не будут отключать электроснабжение по графикам. Ограничения могут снова вернуть, если изменится ситуация в энергосистеме. Если такое произойдет, энергетики обещают заблаговременно сообщить.

Пока Укрэнерго и ДТЭК не прогнозируют отключений.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Николаеве планируют создать "острова-батарейки". Они обеспечат питание критических и социально важных объектов и помогут справиться с возможными блэкаутами. Также мы рассказывали, когда в Одессе будет своя генерация электроэнергии.