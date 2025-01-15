Графіки відключень світла на 16 січня в Одесі та області

У квартирі немає світла. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 16 січня, в Одесі не будуть вимикати електропостачання за графіками. Обмеження можуть знову повернути, якщо зміниться ситуація в енергосистемі. Якщо таке станеться, енергетики обіцяють завчасно повідомити.

Поки Укренерго та ДТЕК не прогнозують відключень.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у Миколаєві планують створити "острови-батарейки". Вони забезпечать живлення критичних та соціально важливих об'єктів та допоможуть впоратися з можливими блекаутами. Також ми розповідали, коли в Одесі буде своя генерація електроенергії.