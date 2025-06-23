Графики отключений света на завтра, 24 июня, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Отключения света в Одессе — графики на завтра
Энергосистема страны до сих пор восстанавливается после атак, поэтому потребителей еще призывают экономить электроэнергию с 10:00 до 18:00. Однако завтра, 24 июня, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление снижается
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 23 июня, по состоянию на 09:30, оно было на 3,3% ниже, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу. Причина — установление ясной погоды в большинстве регионов, что обуславливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о стоимости СДПТ для одесситов.
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