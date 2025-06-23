Графики отключений света на завтра, 24 июня, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергосистема страны до сих пор восстанавливается после атак, поэтому потребителей еще призывают экономить электроэнергию с 10:00 до 18:00. Однако завтра, 24 июня, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление снижается

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 23 июня, по состоянию на 09:30, оно было на 3,3% ниже, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу. Причина — установление ясной погоды в большинстве регионов, что обуславливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о стоимости СДПТ для одесситов.