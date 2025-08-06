Графики отключений света на завтра, 7 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергообъекты Украины еще восстанавливают после ракетно-дроновых атак, поэтому возможны временные ограничения. Однако завтра, в четверг, 7 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление электроэнергии выросло

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 6 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 3,3% выше, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Причина — сохранение жаркой погоды на всей территории Украины.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.