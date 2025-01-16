Графики отключений света на 17 января в Одессе и области

Отключения света в Одессе — как будут действовать графики завтра
В пятницу, 17 января, стабилизационных отключений электричества в Одессе не будет. Но их могут ввести в случае изменения ситуации в энергетической системе. В таком случае энергетики заранее обнародуют графики ограничений.
На данный момент ни Укрэнерго, ни ДТЭК не прогнозируют отключений.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в Николаеве придумали, как предотвратить возможный блекаут. Для этого в городе создадут альтернативные источники питания. Также мы рассказывали, сколько когенерационных машин установят в Одессе.
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