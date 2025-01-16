Графіки відключень світла на 17 січня в Одесі та області

Відключення світла в Одесі — як діятимуть графіки завтра
У п'ятницю, 17 січня, стабілізаційних відключень електрики в Одесі не буде. Але їх можуть запровадити у разі зміни ситуації в енергетичній системі. У такому разі енергетики заздалегідь оприлюднять графіки обмежень.
Наразі ані Укренерго, ані ДТЕК не прогнозують відключень.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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