Графіки відключень світла на 17 січня в Одесі та області

У квартирі немає світла. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 17 січня, стабілізаційних відключень електрики в Одесі не буде. Але їх можуть запровадити у разі зміни ситуації в енергетичній системі. У такому разі енергетики заздалегідь оприлюднять графіки обмежень.

Наразі ані Укренерго, ані ДТЕК не прогнозують відключень.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у Миколаєві придумали, як запобігти можливому блекауту. Для цього у місті створять альтернативні джерела живлення. Також ми розповідали, скільки когенераційних машин встановлять в Одесі.