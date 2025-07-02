Графики отключений света на завтра, 3 июля, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Отключения света в Одессе — как завтра будут действовать графики
Ситуация с энергетикой в стране еще остается нестабильной, поэтому потребителей еще просят экономить электроэнергию. Однако завтра, 3 июля, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление не изменилось
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 2 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 1% выше, чем в предыдущий день — во вторник.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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