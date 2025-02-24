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Отключения света в Одессе — какие графики будут завтра

24 февраля 2025 20:54
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Будет ли завтра в Одессе свет
Ночная Одесса ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Во вторник, 25 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако будут применяться ограничения для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Завтра применят две очереди отключений в следующие часы:

  • 05:00 — 08:00
  • 15:00 — 24:00

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу оборудование.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в марте. А также об индексации пенсий.

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