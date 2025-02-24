Будет ли завтра в Одессе свет

Отключения света в Одессе — какие графики будут завтра
Во вторник, 25 февраля, в Одессе и области не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако будут применяться ограничения для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Ограничения для промышленности и бизнеса
Завтра применят две очереди отключений в следующие часы:
- 05:00 — 08:00
- 15:00 — 24:00
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу оборудование.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям и уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в марте. А также об индексации пенсий.
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