Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра arrow

Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

24 лютого 2025 20:54
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Чи буде завтр в Одесі світло
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У вівторок, 25 лютого, в Одесі та області не передбачають погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Проте будуть застосовуватися обмеження для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє Укренерго.

Читайте також:

Обмеження для промисловості та бізнесу

Завтра застосують дві черги відключень у такі часи: 

  • 05:00 – 08:00 
  • 15:00 – 24:00 

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень та зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у березні. А також про індексацію пенсій.

комунальні послуги Одеса електроенергія Новини Одеси графіки відключень світла
Реклама
Реклама
Реклама