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Главная Одесса Отключения света в Одессе — какие графики будут завтра

Отключения света в Одессе — какие графики будут завтра

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Дата публикации 13 июня 2025 20:07
Графики отключений света на завтра, 14 июня, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Потребление не изменилось Где узнать графики Как узнать время восстановления света

Сегодня коммунальщики проводили плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому сотни горожан остались не только без воды, но и без электричества. Однако завтра, 14 июня, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление не изменилось

Потребление электроэнергии держится на уровне, соответствующем сезонным показателям. Сегодня, 13 июня, по состоянию на 9:30, оно было таким же, как в предыдущий день — в четверг.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы графики отключений света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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