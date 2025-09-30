Отключения электроэнергии в Одессе 30 сентября: плановых не предусмотрено, как проверить график

Мальчик сидит на памятнике в Городском саду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Специалисты продолжают ликвидацию последствий ракетных и дроновых ударов. По официальным данным, 30 сентября в Одессе не планируется плановых отключений электроэнергии.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии растет — по состоянию на утро оно превышает показатели прошлого рабочего дня (понедельник) на 8,5%. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

