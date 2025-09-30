Відключення електроенергії в Одесі 30 вересня: планових не передбачено, як перевірити графік

Відключення світла в Одесі – які графіки будуть завтра
Фахівці продовжують ліквідацію наслідків ракетних та дронових ударів. За офіційними даними, 30 вересня в Одесі не планується планових відключень електроенергії.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії зростає — станом на ранок воно перевищує показники минулого робочого дня (понеділок) на 8,5%. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
