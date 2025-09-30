Відключення електроенергії в Одесі 30 вересня: планових не передбачено, як перевірити графік

Хлопчик сидить на пам'ятнику у Міському саду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фахівці продовжують ліквідацію наслідків ракетних та дронових ударів. За офіційними даними, 30 вересня в Одесі не планується планових відключень електроенергії.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії зростає — станом на ранок воно перевищує показники минулого робочого дня (понеділок) на 8,5%. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

