Отключение света на 25 декабря в Одессе и области

Отключение света в Одессе — какие графики на среду
В среду, 25 декабря, в Одессе не прогнозируются стабилизационные отключения света в Одессе. Однако если ситуация в энергосистеме изменится, ограничения могут ввести. Энергетики сообщат об этом заранее.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не публиковали данные об ограничениях.
Что делать, если ввели графики отключения
Если графики все-таки введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, на Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области планируют построить два новых энергоблока. Их оснастят современными американскими реакторами мощностью 1,1 ГВт каждый. Также мы писали о том, сколько одесситов будут платить за свет в следующем году.
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