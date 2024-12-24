Отключение света на 25 декабря в Одессе и области

Одесса в темноте. Фото: Новини.LIVE

В среду, 25 декабря, в Одессе не прогнозируются стабилизационные отключения света в Одессе. Однако если ситуация в энергосистеме изменится, ограничения могут ввести. Энергетики сообщат об этом заранее.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не публиковали данные об ограничениях.

Читайте также:

Что делать, если ввели графики отключения

Если графики все-таки введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, на Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области планируют построить два новых энергоблока. Их оснастят современными американскими реакторами мощностью 1,1 ГВт каждый. Также мы писали о том, сколько одесситов будут платить за свет в следующем году.