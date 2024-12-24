Відключення світла на 25 грудня в Одесі та області

Відключення світла в Одесі — які графіки на середу
У середу, 25 грудня, в Одесі не прогнозуються стабілізаційні відключення світла. Однак, якщо ситуація в енергосистемі зміниться, обмеження можуть ввести. Енергетики повідомлять про це завчасно.
Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не публікували дані про обмеження.
Що робити, якщо запровадили графіки відключення
Якщо графіки все-таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, на Південноукраїнській атомній електростанції у Миколаївській області планують збудувати два нові енергоблоки. Їх оснастять сучасними американськими реакторами потужністю 1,1 ГВт кожний. Також ми писали про те, скільки одесити сплачуватимуть за світло наступного року.
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