Графики отключения света в Одессе на 25 сентября

Электрик ремонтирует оборудование. Фото: ДТЭК

В Одесской области на среду, 25 сентября, энергетики не обещают стабилизационных отключений света. Однако в случае нагрузки на систему графики снова задействуют, а потребителей разделят на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Читайте также:

Уведомление об отключении на 25 сентября. Фото: скриншот

Отключение света в Одесской области

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber ;

чат-бота в Telegram ;

частных сообщений в Facebook ;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов, готовы ли они к отопительному сезону.

Также в Одесской ОВА рассказали, как планируют решать проблемы с электроэнергией зимой.