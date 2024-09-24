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Отключение света в Одессе — какие графики на завтра

24 сентября 2024 21:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света в Одессе на 25 сентября
Электрик ремонтирует оборудование. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области на среду, 25 сентября, энергетики не обещают стабилизационных отключений света. Однако в случае нагрузки на систему графики снова задействуют, а потребителей разделят на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

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Отключение света в Одессе — какие графики на завтра.
Уведомление об отключении на 25 сентября. Фото: скриншот

Отключение света в Одесской области

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber ;
  • чат-бота в Telegram ;
  • частных сообщений в Facebook ;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК
 

Напомним, журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов, готовы ли они к отопительному сезону.

Также в Одесской ОВА рассказали, как планируют решать проблемы с электроэнергией зимой.

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