Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Отключение света в Одессе — какие графики на завтра arrow

Отключение света в Одессе — какие графики на завтра

14 декабря 2024 19:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света на 15 декабря в Одессе и области
Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 15 декабря, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

Читайте также:
Отключение света в Одессе — какие графики на завтра.
Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 15 декабря

1 группа: отключение с 18:00 до 21:00.
2 группа: отключение с 10:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00.
3 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
4 группа: отключение с 14:00 до 17:00.
5 группа: отключение с 15:00 до 19:00.
6 группа: отключение с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, синоптики предупреждают об усилении юго-западного ветра в Одессе и области сегодня ночью. Также в Одесской области поймали серийных воров.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы свет графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:45 Отключение света в Одессе — какие графики на завтра

19:28 Бронирование от мобилизации — какие работники могут получить

19:23 В Австрии рекордное количество компаний обанкротилось в 2024 году

19:08 Завтра отключения в Украине будут действовать весь день — графики

18:40 Синоптики спрогнозировали погоду на Киевщине завтра

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

18:22 На Одесчине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

18:19 Садовый обсудил с маршалком Сената Польши последствия обстрелов

18:17 На фронте во время выполнения задания погиб украинский пилот

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

17:59 Осадки накроют Украину — прогноз на завтра от Укргидрометцентра

19:45 Отключение света в Одессе — какие графики на завтра

19:28 Бронирование от мобилизации — какие работники могут получить

19:23 В Австрии рекордное количество компаний обанкротилось в 2024 году

19:08 Завтра отключения в Украине будут действовать весь день — графики

18:40 Синоптики спрогнозировали погоду на Киевщине завтра

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

18:22 На Одесчине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

18:19 Садовый обсудил с маршалком Сената Польши последствия обстрелов

18:17 На фронте во время выполнения задания погиб украинский пилот

17:59 Осадки накроют Украину — прогноз на завтра от Укргидрометцентра

17:46 Следует быть осторожными — погода на завтра в Одессе

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

13 декабря 2024

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК