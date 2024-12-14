Графики отключения света на 15 декабря в Одессе и области

Отключение света в Одессе — какие графики на завтра
В воскресенье, 15 декабря, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
График отключения света на 15 декабря
1 группа: отключение с 18:00 до 21:00.
2 группа: отключение с 10:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00.
3 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
4 группа: отключение с 14:00 до 17:00.
5 группа: отключение с 15:00 до 19:00.
6 группа: отключение с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00.
Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, синоптики предупреждают об усилении юго-западного ветра в Одессе и области сегодня ночью. Также в Одесской области поймали серийных воров.
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