Графіки відключень світла на 15 грудня в Одесі та області

Відключення світла в Одесі — які графіки на завтра
У неділю, 15 грудня, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Це означає, що електропостачання припинятимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.
Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
Графік відключень світла на 15 грудня
1 група: відключення з 18:00 до 21:00.
2 група: відключення з 10:00 до 13:00 та з 20:00 до 23:00.
3 група: відключення з 12:00 до 16:00.
4 група: відключення з 14:00 до 17:00.
5 група: відключення з 15:00 до 19:00.
6 група: відключення з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 18:00.
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, синоптики попереджають про посилення південно-західного вітру в Одесі та області сьогодні вночі. Також в Одеській області впіймали серійних крадіїв.
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