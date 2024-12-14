Графіки відключень світла на 15 грудня в Одесі та області

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 15 грудня, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Це означає, що електропостачання припинятимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графік відключень світла на 15 грудня

1 група: відключення з 18:00 до 21:00.

2 група: відключення з 10:00 до 13:00 та з 20:00 до 23:00.

3 група: відключення з 12:00 до 16:00.

4 група: відключення з 14:00 до 17:00.

5 група: відключення з 15:00 до 19:00.

6 група: відключення з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 18:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, синоптики попереджають про посилення південно-західного вітру в Одесі та області сьогодні вночі. Також в Одеській області впіймали серійних крадіїв.