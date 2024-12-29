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Отключение света в Одессе — какие графики на завтра

29 декабря 2024 20:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света на 29 декабря в Одессе и области
Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В понедельник, 30 декабря, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света с 08:00 до 17:00 для бытовых потребителей и для бизнеса до 19:00. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Отключение света в Одессе — какие графики на завтра.
Графики отключения света в Одесской области на 30 декабря с 1.1 до 3.2 очереди. Фото: ДТЭК
 
Отключение света в Одессе — какие графики на завтра - фото 2
Графики отключения света в Одесской области на 30 декабря с 4.1 до 6.2 очереди. Фото: ДТЭК

График отключения света на 30 декабря

  • 1.1 группа: свет будет весь день
  • 1.2 группа: свет будет весь день
  • 2.1 группа: свет будет весь день
  • 2.2. группа: свет будет весь день
  • 3.1 группа: отключение с 08:00 до 09:00 и с 12:30 до 16:00
  • 3.2 группа: отключение с 08:00 до 09:00 и с 12:30 до 16:00
  • 4.1 группа: отключение с 16:00 до 17:00
  • 4.2 группа: отключение с 16:00 до 17:00
  • 5.1 группа: свет будет весь день
  • 5.2 группа: свет будет весь день
  • 6.1 группа: свет будет весь день
  • 6.2 группа: свет будет весь день

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Интересно о субсидиях

Украинское правительство разрешило оформлять субсидии на оплату услуг ЖКХ гражданам, покупавшим дорогостоящие товары. Это означает, что если кто-то из семьи в течение года, до обращения на получение субсидии, приобретет товар или услугу, которая дороже 100 тыс. грн, это не будет препятствием для получения пособия. Также мы сообщали, какие доходы не обязательно указывать при оформлении субсидии.

Напомним, для обеспечения устойчивого функционирования социально важных учреждений Одесской области в регионе установлено более двухсот Tesla PowerWall. Также стало известно, будут ли в Одессе повышать тарифы на вывоз мусора.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК свет графики отключений света

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