Графики отключения света на 29 декабря в Одессе и области

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 30 декабря, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света с 08:00 до 17:00 для бытовых потребителей и для бизнеса до 19:00. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графики отключения света в Одесской области на 30 декабря с 1.1 до 3.2 очереди. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одесской области на 30 декабря с 4.1 до 6.2 очереди. Фото: ДТЭК

График отключения света на 30 декабря

1.1 группа: свет будет весь день

1.2 группа: свет будет весь день

2.1 группа: свет будет весь день

2.2. группа: свет будет весь день

3.1 группа: отключение с 08:00 до 09:00 и с 12:30 до 16:00

3.2 группа: отключение с 08:00 до 09:00 и с 12:30 до 16:00

4.1 группа: отключение с 16:00 до 17:00

4.2 группа: отключение с 16:00 до 17:00

5.1 группа: свет будет весь день

5.2 группа: свет будет весь день

6.1 группа: свет будет весь день

6.2 группа: свет будет весь день

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

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