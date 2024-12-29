Графіки відключень світла на 29 грудня в Одесі та області

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 30 грудня, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла з 08:00 до 17:00 для побутових споживачів та для бізнесу до 19:00. Це означає, що електропостачання припинятимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення світла в Одеській області на 30 грудня з 1.1 по 3.2 черги. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Одеській області на 30 грудня з 4.1 по 6.2 черги. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 30 грудня

1.1 група: світло буде весь день

1.2 група: світло буде весь день

2.1 група: світло буде весь день

2.2. група: світло буде весь день

3.1 група: відключення з 08:00 до 09:00 та з 12:30 до 16:00

3.2 група: відключення з 08:00 до 09:00 та з 12:30 до 16:00

4.1 група: відключення з 16:00 до 17:00

4.2 група: відключення з 16:00 до 17:00

5.1 група: світло буде весь день

5.2 група: світло буде весь день

6.1 група: світло буде весь день

6.2 група: світло буде весь день

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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