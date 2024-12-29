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Відключення світла в Одесі — які графіки на завтра

29 грудня 2024 20:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключень світла на 29 грудня в Одесі та області
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У понеділок, 30 грудня, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла з 08:00 до 17:00 для побутових споживачів та для бізнесу до 19:00. Це означає, що електропостачання припинятимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення світла в Одеській області на 30 грудня з 1.1 по 3.2 черги. Фото: ДТЕК
 
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Графіки відключення світла в Одеській області на 30 грудня з 4.1 по 6.2 черги. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 30 грудня

  • 1.1 група: світло буде весь день
  • 1.2 група: світло буде весь день
  • 2.1 група: світло буде весь день
  • 2.2. група: світло буде весь день
  • 3.1 група: відключення з 08:00 до 09:00 та з 12:30 до 16:00
  • 3.2 група: відключення з 08:00 до 09:00 та з 12:30 до 16:00
  • 4.1 група: відключення з 16:00 до 17:00
  • 4.2 група: відключення з 16:00 до 17:00
  • 5.1 група: світло буде весь день
  • 5.2 група: світло буде весь день
  • 6.1 група: світло буде весь день
  • 6.2 група: світло буде весь день

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Цікаво про субсидії

Український уряд дозволив оформлювати субсидії на оплату послуг ЖКГ громадянам, які купували дороговартісні товари. Це означає, що якщо хтось з родини упродовж року, до звернення на отримання субсидії, придбає товар або послугу, яка є дорожчою за 100 тис. грн, це не буде перешкодою для отримання допомоги. Також ми повідомляли, які доходи не обов'язково указувати під час оформлення субсидії.

Нагадаємо, для забезпечення сталого функціонування соціально важливих установ Одеської області у регіоні встановлено понад двісті Tesla PowerWall. Також стало відомо, чи будуть в Одесі підвищувати тарифи на вивіз сміття.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла

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