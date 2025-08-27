Графики отключений света на завтра, 28 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация с энергетикой в Украине является нестабильной, поскольку она еще восстанавливается после российских ракетно-дронных атак. Но завтра, в четверг, 28 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не будут.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

Потребление снижается

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 27 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 1,4% ниже, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Причина изменений — установление ясной погоды на всей территории Украины (кроме части северных областей). Это обуславливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии для одесситов. А также о тарифах на водоснабжение.