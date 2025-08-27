Графики отключений света на завтра, 28 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Отключения света в Одессе — какие графики на завтра
Ситуация с энергетикой в Украине является нестабильной, поскольку она еще восстанавливается после российских ракетно-дронных атак. Но завтра, в четверг, 28 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не будут.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление снижается
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 27 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 1,4% ниже, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Причина изменений — установление ясной погоды на всей территории Украины (кроме части северных областей). Это обуславливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
