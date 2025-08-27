Графіки відключень світла на завтра, 28 серпня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація з енергетикою в України є нестабільною, оскільки вона ще відновлюється після російських ракетно-дронових атак. Але завтра, у четвер, 28 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не будуть.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Споживання знижується

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 27 серпня, станом на 9:30, воно було на 1,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – встановлення ясної погоди на всій території України (крім частини північних областей). Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

