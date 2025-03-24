Отключение света в Одессе — адреса

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 24 марта, тысячи одесситов остались без света из-за плановых работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Читайте также:

У кого нет света

В результате запланированных ремонтных работ света пока нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

Боровского, 36а.

Работы обещают завершить до 18.00

Центральный РЭС:

Колонтаевская, 44-71,

Балковская, 117-143,

Разумовского, 59, 61,

Средняя, 38-66,

Кутузакия, 39-64,

Косая, 42-74,

Ланжероновская, 19,

Дерибасовская, 18,

Европейская, 14.

Работы до 19.00

Солнечная, 24-41,

Хортицкая, 1-11,

Мирного, 1-34,

Житомирская, 1-202,

Ветеранов Труда, 1-49,

Буковинская, 1-7,

Литакова, 44-52,

Могилевская, 1-22,

Крестьянская, 1-37,

Сельская, 13а,

Магистральная, 1-58,

Южная, 27,

Аркаса, 1-74,

Героев Змеиного, 1-79,

Горизонтальная, 10-60,

Крайняя, 3-88,

Патриотическая, 1-76,

Умова, 1-122,

Ученическая, 43-61,

Солнечная, 1-26,

Ашхабадская, 1-36,

Нескучная, 1-61

Лещенко, 1-102,

Северная, 1-44,

Хотинский переулок,

1-24, Чумацкая, 103,

Июльская, 1-31,

Карпатская, 1-22,

Рижская, 1-34,

Сталепрокатная,

1-34, 418/26,

Творческая, 1-51,

просп. Л.Украинки, 1,

переулок Гордиевского, 1-25,

Сосюры, 29-82,

Дальницкое шоссе, 19,

Батуринская, 1-60,

Подольская, 2-34,

Облепиховая, 1-75,

Кленовая, 54,

Клинова, 1-60,

Леонида Смоленского, 1-51,

Бессарабская, 2-6,

Библиотечная, 1-21,

Болградская, 2-26,

Уманская, 1-46,

переулок 2й Восточный, 1-9,

переулок Черновицкий, 21-40,

Молодежная, 1-34,

Полевая, 1-49,

Урожайная, 3-44,

Тираспольское шоссе, 1-17,

Тираспольская, 25.

Работы завершат до 18.00

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах в Одессе в марте. А также о том, обойдется ли энергетика Украины без денег от США.