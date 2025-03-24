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Отключение света в Одессе — кто останется без электричества

24 марта 2025 10:05
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отключение света в Одессе — адреса
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 24 марта, тысячи одесситов остались без света из-за плановых работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

В результате запланированных ремонтных работ света пока нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • Боровского, 36а.

Работы обещают завершить до 18.00

Центральный РЭС:

  • Колонтаевская, 44-71,
  • Балковская, 117-143,
  • Разумовского, 59, 61,
  • Средняя, 38-66,
  • Кутузакия, 39-64,
  • Косая, 42-74,
  • Ланжероновская, 19,
  • Дерибасовская, 18,
  • Европейская, 14.

Работы до 19.00

  • Солнечная, 24-41,
  • Хортицкая, 1-11,
  • Мирного, 1-34,
  • Житомирская, 1-202,
  • Ветеранов Труда, 1-49,
  • Буковинская, 1-7,
  • Литакова, 44-52,
  • Могилевская, 1-22,
  • Крестьянская, 1-37,
  • Сельская, 13а,
  • Магистральная, 1-58,
  • Южная, 27,
  • Аркаса, 1-74,
  • Героев Змеиного, 1-79,
  • Горизонтальная, 10-60,
  • Крайняя, 3-88,
  • Патриотическая, 1-76,
  • Умова, 1-122,
  • Ученическая, 43-61,
  • Солнечная, 1-26,
  • Ашхабадская, 1-36,
  • Нескучная, 1-61
  • Лещенко, 1-102,
  • Северная, 1-44,
  • Хотинский переулок,
  • 1-24, Чумацкая, 103,
  • Июльская, 1-31,
  • Карпатская, 1-22,
  • Рижская, 1-34,
  • Сталепрокатная,
  • 1-34, 418/26,
  • Творческая, 1-51,
  • просп. Л.Украинки, 1,
  • переулок Гордиевского, 1-25,
  • Сосюры, 29-82,
  • Дальницкое шоссе, 19,
  • Батуринская, 1-60,
  • Подольская, 2-34,
  • Облепиховая, 1-75,
  • Кленовая, 54,
  • Клинова, 1-60,
  • Леонида Смоленского, 1-51,
  • Бессарабская, 2-6,
  • Библиотечная, 1-21,
  • Болградская, 2-26,
  • Уманская, 1-46,
  • переулок 2й Восточный, 1-9,
  • переулок Черновицкий, 21-40,
  • Молодежная, 1-34,
  • Полевая, 1-49,
  • Урожайная, 3-44,
  • Тираспольское шоссе, 1-17,
  • Тираспольская, 25.

Работы завершат до 18.00

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах в Одессе в марте. А также о том, обойдется ли энергетика Украины без денег от США.

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