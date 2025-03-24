Відключення світла в Одесі — адреси

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 24 березня, тисячі одеситів залишилися без світла через планові роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані ремонтні роботи світла наразі немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

Боровського, 36а.

Роботи обіцяють завершити до 18.00

Центральний РЕМ:

Колонтаївська, 44-71,

Балківська, 117-143,

Розумовського, 59, 61,

Середня, 38-66,

Кутузакія, 39-64,

Скісна, 42-74,

Ланжеронівська, 19,

Дерибасівська, 18,

Європейська, 14.

Роботи до 19.00

Сонячна, 24-41,

Хортицька, 1-11,

Мирного, 1-34,

Житомирська, 1-202,

Ветеранів Праці, 1-49,

Буковинська, 1-7,

Літакова, 44-52,

Могилевська, 1-22,

Селянська, 1-37,

Сільська, 13а,

Магістральна, 1-58,

Південна, 27,

Аркаса, 1-74,

Героїв Зміїного, 1-79,

Горизонтальна, 10-60,

Крайня, 3-88,

Патріотична, 1-76,

Умова, 1-122,

Учнівська, 43-61,

Сонячна, 1-26,

Ашхабадська, 1-36,

Нескучна, 1-61

Лещенка, 1-102,

Північна, 1-44,

пров. Хотинський,

1-24, Чумацька, 103,

Липнева, 1-31,

Карпатська, 1-22,

Ризька, 1-34,

Сталепрокатна,

1-34, 418/26,

Творча, 1-51,

просп. Л.Українки, 1,

пров. Гордієвського, 1-25,

Сосюри, 29-82,

Дальницьке шосе, 19,

Батурінська, 1-60,

Подільська, 2-34,

Обліпихова, 1-75,

Кленова, 54,

Клинова, 1-60,

Леоніда Смоленського, 1-51,

Бессарабська, 2-6,

Бібліотечна, 1-21,

Болградська, 2-26,

Уманська, 1-46,

пров. 2й Східний, 1-9,

пров. Чернівецький, 21-40,

Молодіжна, 1-34,

Польова, 1-49,

Урожайна, 3-44,

Тираспільське шосе, 1-17,

Тираспольська, 25.

Роботи завершать до 18.00

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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