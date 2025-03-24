Відключення світла в Одесі — адреси

Відключення світла в Одесі — хто залишиться без електрики
Сьогодні, 24 березня, тисячі одеситів залишилися без світла через планові роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
У кого немає світла
Через заплановані ремонтні роботи світла наразі немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Боровського, 36а.
Роботи обіцяють завершити до 18.00
Центральний РЕМ:
- Колонтаївська, 44-71,
- Балківська, 117-143,
- Розумовського, 59, 61,
- Середня, 38-66,
- Кутузакія, 39-64,
- Скісна, 42-74,
- Ланжеронівська, 19,
- Дерибасівська, 18,
- Європейська, 14.
Роботи до 19.00
- Сонячна, 24-41,
- Хортицька, 1-11,
- Мирного, 1-34,
- Житомирська, 1-202,
- Ветеранів Праці, 1-49,
- Буковинська, 1-7,
- Літакова, 44-52,
- Могилевська, 1-22,
- Селянська, 1-37,
- Сільська, 13а,
- Магістральна, 1-58,
- Південна, 27,
- Аркаса, 1-74,
- Героїв Зміїного, 1-79,
- Горизонтальна, 10-60,
- Крайня, 3-88,
- Патріотична, 1-76,
- Умова, 1-122,
- Учнівська, 43-61,
- Сонячна, 1-26,
- Ашхабадська, 1-36,
- Нескучна, 1-61
- Лещенка, 1-102,
- Північна, 1-44,
- пров. Хотинський,
- 1-24, Чумацька, 103,
- Липнева, 1-31,
- Карпатська, 1-22,
- Ризька, 1-34,
- Сталепрокатна,
- 1-34, 418/26,
- Творча, 1-51,
- просп. Л.Українки, 1,
- пров. Гордієвського, 1-25,
- Сосюри, 29-82,
- Дальницьке шосе, 19,
- Батурінська, 1-60,
- Подільська, 2-34,
- Обліпихова, 1-75,
- Кленова, 54,
- Клинова, 1-60,
- Леоніда Смоленського, 1-51,
- Бессарабська, 2-6,
- Бібліотечна, 1-21,
- Болградська, 2-26,
- Уманська, 1-46,
- пров. 2й Східний, 1-9,
- пров. Чернівецький, 21-40,
- Молодіжна, 1-34,
- Польова, 1-49,
- Урожайна, 3-44,
- Тираспільське шосе, 1-17,
- Тираспольська, 25.
Роботи завершать до 18.00
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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