Одесситы снова без света — адреса отключений

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 26 марта, тысячи одесситов остались без света из-за плановых работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Кто остался без света

Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:

Южный РЭС:

Абрикосовая,

А. Ахматовой,

Дачная, 4/2,

Дубовая Роща, 30-38, 51-57,

И. Рабина, 5/гар,

Костанди,

Куприна,

Левитана, 19/3, 19/4, 19/5,

Лигинская,

Научная, 1-15,

Бориса Эдуардса, 28-40,

Рыбацкая, 20,

Равенства,

Сумская,

Айвазовского, 34-84,

Ак. Вернадского,

Харьковская,

Юннатов, 1-15,

Елочная,

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40, 129,

Харьковская, 20б,

переулок 1-й Равенства

переулок философский,

переулок 1-й Юннатов, 1-12,

переулок 2-й Китобойный, 20, 20а, 22,

переулок 2-й, 3-й Костанди,

переулок 2-й, 3-й Украинский, 3-6,

переулок Математический, 1-21,

переулок Абрикосовый, 1-29,

переулок Львовский, 76,

переулок Новоукраинский, 2-31,

переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8 корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

От. Головатого, 57,

Ак. Заболотного, 41а,

С. Палия, 92, 94, 96,

М.Боровского, 36А.

Работы до 17:00 —18:00.

Центральный РЭС:

Ак. Гаркавого, 15, 29-53, 148-156,

Ак. Филатова, 49-57,

Академическая, 30-52,

Аркаса М., 1-74,

Ашхабадская, 1-36,

Балковская, 1-9,

Батуринская, 1-60,

Бессарабская, 2-6,

Библиотечная, 1-21а,

Болградская, 2-26,

Варненская, 2, 2/3, 2/корп.2,4,

Ветеранов Труда, 1-49,

Героев Крут, 6-47,

Генерала Доватора, 1-62,

Героев Змеиного, 1-79д,

Горизонтальная, 10-60,

Дальницкая, 19,

Житомирская, 1-9а, 21-33а, 41, 154-202,

Карпатская, 1-22,

Кленовая, 54,

Клиновая, 1-60,

Крайняя, 3-88,

Л. Смоленского, 1-51,

Июльская, 1-31,

Литакова, 44-52,

Магистральная, 1-58а,

Могилевская, 1-22,

Молодежная, 1а-34,

Нескучная, 1а-61,

П. Мирного, 1-34,

Патриотическая, 1-76,

П.Лещенко, 1-102,

Пироговская, 27, 27а,

Южная, 27,

Северная, 1-44,

Подольская, 2-34,

Буковинская, 1-7,

Полевая, 1-49,

Рижская, 1-34,

Облепиховая, 1-75,

Крестьянская, 1-37/1,

Сельская, 13а,

Скидановская, 3-7/11,

Солнечная, 1-41,

В. Сосюры, 29-82,

Сталепрокатная, 1-41,

Творческая, 1-51,

Тираспольское шоссе, 1-17,

Тираспольская, 25,

Уманская, 1-46а,

Умова, 1-29, 75-122,

Урожайная, 3-44,

Ученическая, 43а, 57-61, 103,

Чумацкая, 103,

переулок Хотинский, 1-24Д,

переулок 2-й Куликовский, 4а-7,

переулок 2-й Восточный, 1-9г,

переулок. М.Гордиевского, 1-25,

переулок Черновицкий, 21-40,

просп. Леси Украинки, 1,

спуск Ольгиевский, 8а.

Работы до 17:00-19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в апреле. А также о том, обойдется ли энергетика Украины без денег от США.