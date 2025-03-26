Одесити знову без світла — адреси відключень

Відключення світла в Одесі — хто залишиться без електрики
Сьогодні, 26 березня, тисячі одеситів залишилися без світла через планові роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Хто залишився без світла
Через планові ремонтні роботи на мережах без світла залишилися одесити, які мешкають за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Абрикосова,
- А. Ахматової,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай, 30-38, 51-57,
- І. Рабіна, 5/гар,
- Костанді,
- Купріна,
- Левітана, 19/3, 19/4, 19/5,
- Лігінська,
- Наукова, 1-15,
- Бориса Едуардса, 28-40,
- Рибальська,20,
- Рівності,
- Сумська,
- Айвазовського, 34-84,
- Ак. Вернадського,
- Харківська,
- Юннатів, 1-15,
- Ялинкова,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40, 129,
- Харківська, 20б,
- пров. 1-й Рівності
- пров. філософський,
- пров.1-й Юннатів, 1-12,
- пров. 2-й Китобійний, 20, 20а, 22,
- пров. 2-й, 3-й Костанді,
- пров. 2-й, 3-й Український, 3-6,
- пров. Математичний, 1-21,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Львівський, 76,
- пров. Новоукраїнський, 2-31,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8 корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3
Роботи до 17:00.
Північний РЕМ:
- От. Головатого, 57,
- Ак. Заболотного, 41а,
- С. Палія, 92, 94, 96,
- М.Боровського, 36А.
Роботи до 17:00-18:00.
Центральний РЕМ:
- Ак. Гаркавого, 15, 29-53, 148-156,
- Ак. Філатова, 49-57,
- Академічна, 30-52,
- Аркаса М., 1-74,
- Ашхабадська, 1-36,
- Балківська, 1-9,
- Батуринська, 1-60,
- Бессарабська, 2-6,
- Бібліотечна, 1-21а,
- Болградська, 2-26,
- Варненська, 2, 2/3, 2/корп.2,4,
- Ветеранів Праці, 1-49,
- Героїв Крут, 6-47,
- Генерала Доватора, 1-62,
- Героїв Зміїного, 1-79д,
- Горизонтальна, 10-60,
- Дальницька, 19,
- Житомирська, 1-9а, 21-33а, 41, 154-202,
- Карпатська, 1-22,
- Кленова, 54,
- Клинова, 1-60,
- Крайня, 3-88,
- Л. Смоленського, 1-51,
- Липнева, 1-31,
- Літакова, 44-52,
- Магістральна, 1-58а,
- Могилевська, 1-22,
- Молодіжна, 1а-34,
- Нескучна, 1а-61,
- П. Мирного, 1-34,
- Патріотична, 1-76,
- П.Лещенка, 1-102,
- Пироговська, 27, 27а,
- Південна, 27,
- Північна, 1-44,
- Подільська, 2-34,
- Буковинська, 1-7,
- Польова, 1-49,
- Ризька, 1-34,
- Обліпихова, 1-75,
- Селянська, 1-37/1,
- Сільська, 13а,
- Скиданівська, 3-7/11,
- Сонячна, 1-41,
- В. Сосюри, 29-82,
- Сталепрокатна, 1-41,
- Творча, 1-51,
- Тираспільське шосе, 1-17,
- Тираспольська, 25,
- Уманська, 1-46а,
- Умова, 1-29, 75-122,
- Урожайна, 3-44,
- Учнівська, 43а, 57-61, 103,
- Чумацька, 103,
- пров. Хотинський, 1-24Д,
- пров. 2-й Куліковський, 4а-7,
- пров. 2-й Східний, 1-9г,
- пров. М.Гордієвського, 1-25,
- пров. Чернівецький, 21-40,
- просп. Лесі Українки, 1,
- узвіз Ольгіївський, 8а.
Роботи до 17:00-19:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у квітні. А також про те, чи обійдеться енергетика України без грошей від США.
Читайте Новини.LIVE!