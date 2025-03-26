Одесити знову без світла — адреси відключень

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 26 березня, тисячі одеситів залишилися без світла через планові роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через планові ремонтні роботи на мережах без світла залишилися одесити, які мешкають за такими адресами:

Південний РЕМ:

Абрикосова,

А. Ахматової,

Дачна, 4/2,

Дубовий Гай, 30-38, 51-57,

І. Рабіна, 5/гар,

Костанді,

Купріна,

Левітана, 19/3, 19/4, 19/5,

Лігінська,

Наукова, 1-15,

Бориса Едуардса, 28-40,

Рибальська,20,

Рівності,

Сумська,

Айвазовського, 34-84,

Ак. Вернадського,

Харківська,

Юннатів, 1-15,

Ялинкова,

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40, 129,

Харківська, 20б,

пров. 1-й Рівності

пров. філософський,

пров.1-й Юннатів, 1-12,

пров. 2-й Китобійний, 20, 20а, 22,

пров. 2-й, 3-й Костанді,

пров. 2-й, 3-й Український, 3-6,

пров. Математичний, 1-21,

пров. Абрикосовий, 1-29,

пров. Львівський, 76,

пров. Новоукраїнський, 2-31,

пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8 корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

От. Головатого, 57,

Ак. Заболотного, 41а,

С. Палія, 92, 94, 96,

М.Боровського, 36А.

Роботи до 17:00-18:00.

Центральний РЕМ:

Ак. Гаркавого, 15, 29-53, 148-156,

Ак. Філатова, 49-57,

Академічна, 30-52,

Аркаса М., 1-74,

Ашхабадська, 1-36,

Балківська, 1-9,

Батуринська, 1-60,

Бессарабська, 2-6,

Бібліотечна, 1-21а,

Болградська, 2-26,

Варненська, 2, 2/3, 2/корп.2,4,

Ветеранів Праці, 1-49,

Героїв Крут, 6-47,

Генерала Доватора, 1-62,

Героїв Зміїного, 1-79д,

Горизонтальна, 10-60,

Дальницька, 19,

Житомирська, 1-9а, 21-33а, 41, 154-202,

Карпатська, 1-22,

Кленова, 54,

Клинова, 1-60,

Крайня, 3-88,

Л. Смоленського, 1-51,

Липнева, 1-31,

Літакова, 44-52,

Магістральна, 1-58а,

Могилевська, 1-22,

Молодіжна, 1а-34,

Нескучна, 1а-61,

П. Мирного, 1-34,

Патріотична, 1-76,

П.Лещенка, 1-102,

Пироговська, 27, 27а,

Південна, 27,

Північна, 1-44,

Подільська, 2-34,

Буковинська, 1-7,

Польова, 1-49,

Ризька, 1-34,

Обліпихова, 1-75,

Селянська, 1-37/1,

Сільська, 13а,

Скиданівська, 3-7/11,

Сонячна, 1-41,

В. Сосюри, 29-82,

Сталепрокатна, 1-41,

Творча, 1-51,

Тираспільське шосе, 1-17,

Тираспольська, 25,

Уманська, 1-46а,

Умова, 1-29, 75-122,

Урожайна, 3-44,

Учнівська, 43а, 57-61, 103,

Чумацька, 103,

пров. Хотинський, 1-24Д,

пров. 2-й Куліковський, 4а-7,

пров. 2-й Східний, 1-9г,

пров. М.Гордієвського, 1-25,

пров. Чернівецький, 21-40,

просп. Лесі Українки, 1,

узвіз Ольгіївський, 8а.

Роботи до 17:00-19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у квітні. А також про те, чи обійдеться енергетика України без грошей від США.