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Отключения света в Одессе — кого коснется

23 декабря 2024 09:41
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе 23 декабря, график работ
Электрики за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 23 декабря, часть одесситов останутся без света из-за ремонтных работ на электросетях. Вернуть электроснабжение обещают до 20:00. В зависимости от сложности ремонтов время восстановления может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света из-за плановых работ

Южный РЭС

Работы до 19:00-20:00:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Архитекторская, 24;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща,2-57;
  • Лигинская, 1-33;
  • Бориса Эдуардса, 28–40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-104, 195;
  • Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 43-57/4;
  • Айвазовского, 34;
  • Чикаленко Е., 81-87;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;
  • переулок Абрикосовый, 1-29;
  • переулок Равенства, 92;
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3.

Центральный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Ближние Мельницы, 97, 97а, 99;
  • Богуна, 6а,12/2, 21;
  • Малишевского, 9-55;
  • Цветочная, 1-21;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Граничная, 25-74в;
  • Косяченко О., 9-54/2;
  • Ольги Благовидовой, 7-37а;
  • Платанова, 1-126;
  • Посмитного, 3-13;
  • Радостная, 114, 116;
  • С. Рихтера, 33–109;
  • Т. Тесс, 14-19г, 34а, 43б;
  • Тенистая, 16-24а;
  • переулок 1-й Сиреневый, 1в;
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5-9.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, стабилизационные отключения света в Одессе не планируются. Также мы сообщали, при каких условиях в Одессе возможны длительные блекауты.

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Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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