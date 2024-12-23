Відключення світла в Одесі 23 грудня, графік робіт

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 23 грудня, частина одеситів залишаться без світла через ремонтні роботи на електромережах. Повернути електропостачання обіцяють до 20:00. Залежно від складності ремонтів час відновлення може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ

Роботи до 19:00-20:00:

Абрикосова, 4-105а;

Архітекторська, 24;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай,2-57;

Лігінська, 1-33;

Бориса Едуардса, 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-104, 195;

Сім'ї Глодан (Ільфа та Петрова), 43-57/4;

Айвазовського, 34;

Чикаленка Є., 81-87;

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;

провулок Абрикосовий, 1-29;

провулок Рівності, 92;

провулок Янтарний, 6-8/корп.3.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

Ближні Млини, 97, 97а, 99;

Богуна, 6а,12/2, 21;

Малішевського, 9-55;

Квіткова, 1-21;

Клименка, 25, 33в;

Кордонна, 25-74в;

Косяченка О., 9-54/2;

Ольги Благовидової, 7-37а;

Платанова, 1-126;

Посмітного, 3-13;

Радісна, 114, 116;

С. Ріхтера, 33-109;

Т. Тесс, 14-19г, 34а, 43б;

Тіниста, 16- 24а;

провулок 1-й Бузковий, 1в;

провулок 2-й Бузковий, 1-19;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5-9.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, стабілізаційні відключення світла в Одесі сьогодні не плануються. Також ми повідомляли, за яких умов в Одесі можливі тривалі блекаути.

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