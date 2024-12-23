Відключення світла в Одесі 23 грудня, графік робіт

Відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 23 грудня, частина одеситів залишаться без світла через ремонтні роботи на електромережах. Повернути електропостачання обіцяють до 20:00. Залежно від складності ремонтів час відновлення може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через планові роботи
Південний РЕМ
Роботи до 19:00-20:00:
- Абрикосова, 4-105а;
- Архітекторська, 24;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай,2-57;
- Лігінська, 1-33;
- Бориса Едуардса, 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-104, 195;
- Сім'ї Глодан (Ільфа та Петрова), 43-57/4;
- Айвазовського, 34;
- Чикаленка Є., 81-87;
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;
- провулок Абрикосовий, 1-29;
- провулок Рівності, 92;
- провулок Янтарний, 6-8/корп.3.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Ближні Млини, 97, 97а, 99;
- Богуна, 6а,12/2, 21;
- Малішевського, 9-55;
- Квіткова, 1-21;
- Клименка, 25, 33в;
- Кордонна, 25-74в;
- Косяченка О., 9-54/2;
- Ольги Благовидової, 7-37а;
- Платанова, 1-126;
- Посмітного, 3-13;
- Радісна, 114, 116;
- С. Ріхтера, 33-109;
- Т. Тесс, 14-19г, 34а, 43б;
- Тіниста, 16- 24а;
- провулок 1-й Бузковий, 1в;
- провулок 2-й Бузковий, 1-19;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок Килимовий, 5-9.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, стабілізаційні відключення світла в Одесі сьогодні не плануються. Також ми повідомляли, за яких умов в Одесі можливі тривалі блекаути.
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