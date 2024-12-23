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Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

23 грудня 2024 09:41
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі 23 грудня, графік робіт
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 23 грудня, частина одеситів залишаться без світла через ремонтні роботи на електромережах. Повернути електропостачання обіцяють до 20:00. Залежно від складності ремонтів час відновлення може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 19:00-20:00:

  • Абрикосова, 4-105а;
  • Архітекторська, 24; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Дубовий Гай,2-57; 
  • Лігінська, 1-33; 
  • Бориса Едуардса, 28-40в;
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84-104, 195; 
  • Сім'ї Глодан (Ільфа та Петрова), 43-57/4; 
  • Айвазовського, 34; 
  • Чикаленка Є., 81-87; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;
  • провулок Абрикосовий, 1-29; 
  • провулок Рівності, 92; 
  • провулок Янтарний, 6-8/корп.3. 

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Ближні Млини, 97, 97а, 99; 
  • Богуна, 6а,12/2, 21; 
  • Малішевського, 9-55; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Кордонна, 25-74в; 
  • Косяченка О., 9-54/2; 
  • Ольги Благовидової, 7-37а; 
  • Платанова, 1-126; 
  • Посмітного, 3-13; 
  • Радісна, 114, 116;
  • С. Ріхтера, 33-109; 
  • Т. Тесс, 14-19г, 34а, 43б; 
  • Тіниста, 16- 24а; 
  • провулок 1-й Бузковий, 1в; 
  • провулок 2-й Бузковий, 1-19; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5-9. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, стабілізаційні відключення світла в Одесі сьогодні не плануються. Також ми повідомляли, за яких умов в Одесі можливі тривалі блекаути.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:48 КНДР готується перекинути в Росію додаткові війська, — ЗМІ

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