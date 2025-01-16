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Отключения света в Одессе — кого коснется

16 января 2025 09:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе сегодня, 16 января
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 16 января, в Одессе не будут отключать свет по графикам. Но на многих улицах проводятся плановые работы. Из-за этого в сотнях домов прекратят электроснабжение. Закончить ремонты должны до 19:00, о возможных изменениях предупредят заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Ак. Гаркавого, 15-53, 148-156;
  • Аркаса М., 1-74;
  • Независимости, 15-17а; 
  • Ашхабадская, 1-36;
  • Иоанна Гена, 1-20;
  • Бессарабская, 1-6;
  • Библиотечная, 1-21а;
  • Богуна, 6а,12/2, 21;
  • Болградская, 2-26;
  • Берестейская, 17-53;
  • В. Стуса, 2а-6;
  • Ветеранов Труда, 1-49;
  • В. Сосюры, 29-82;
  • Батуринская, 1-60;
  • Малишевского, 1-55; 
  • Хортицкая, 1-62;
  • Героев Змеиного, 1-79д;
  • Горизонтальная, 10-60;
  • Дальницкая, 19;
  • Житомирская, 1- 51а, 154-202;
  • И. Прибика, 30-49;
  • Кандинского, 1-36а;
  • Карпатская, 1-22;
  • Квіткова, 1-21;
  • Апрельская, 20-33/1; 
  • Кленовая, 54;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Клинова, 1-60; 
  • Кордонна, 25-92;
  • Косяченко О., 1-54/2;
  • Крайня, 3-88;
  • Июльская, 1-31; 
  • Самолетная, 44-52;
  • Луговая, 42-73;
  • Лютневая, 3,5;
  • Магистральная, 1-58а;
  • Добровольцев, 5а, 5б;
  • Мельницкая, 35-51; 
  • М. Лысенко, 1а-27а;
  • Могилевская, 1-22;
  • Молодежная, 1а-25;
  • Нескучная, 11-61;
  • Нежинская, 79;
  • Новикова, 2/а/63, 2а/корп.33, 2а/корп.41;
  • Овидиопольская дор. 3, 3, 4; 
  • О. Кутузакия, 39-64; 
  • О. Вишни, 3-44; 
  • П. Мирного, 1-34;
  • Патриотическая, 1-76;
  • П.Лещенко, 1-102;
  • Южная, 27;
  • Северная, 1-44;
  • Платановая, 1-126;
  • Подольская, 2-34;
  • Буковинская, 1-7;
  • Полевая, 1-49;
  • Путевая, 4;
  • Радостная, 114,116;
  • Рижская, 1-34;
  • Родоканаки, 17;
  • Облепиховая, 1-75;
  • С. Рихтера, 33-148/корп.4;
  • Селянская, 1-37/1;
  • Сельская, 13а-44;
  • Л. Смоленского, 1-51;
  • Солнечная, 1-41;
  • Сосюры, 41, 45, 48, 52;
  • Сталепрокатная, 1-41/корп.26;
  • Старицкого, 2-27;
  • Степная, 11а/1, 17/2, 43,76б;
  • Столповая, 17;
  • М.Чайки, 12/4-37а;
  • Танкистов, 56-62;
  • Творческая, 1-51; 
  • Тесс Т.,1-19г, 34а, 43б;
  • Тираспольское шоссе, 1-31;
  • Туристская, 7а-15;
  • Ударников, 12-35б;
  • Уманская, 1-46а;
  • Умова, 1-29, 54-122;
  • Урожайная, 3-44;
  • Ученическая, 43а, 57,59,61;
  • Фесенко, 7;
  • Чумацкая, 103;
  • дор. Овидиопольская, 2-6;
  • Ивановский переезд, 10;
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6;
  • переулок Хотинский, 6-24б; 
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19;
  • переулок 2-й Восточный, 1-9г;
  • Ольги Благовидовой, 1-13, 30, 30/2,34,37а;
  • переулок Ботанический, 6;
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2;
  • переулок М. Гордиевского, 1-25;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5-9; 
  • переулок Черновицкий, 21-40;
  • проезд Сиреневый, 1-6. 

Южный РЭС

Работает до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Ак. Королева, 81, 112/1, 112/2;
  • Академическая, 1/16-52а; 
  • А. Ахматовой, 1-40; 
  • Архитектурная, 10-14а;
  • Баштанная, 2-16;
  • Вазовая, 9;
  • Ак. Вернадского, 1-51а;
  • Вертелецкого, 7б, 13;
  • Д. Бурлюка, 8-30;
  • Дачная, 3а-30б;
  • Дмитриевская, 1-45б;
  • Драгоманова, 1-25;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Арбузная, 1-18;
  • Китобойная, 2-92а;
  • Костанди, 14/21-77а;
  • Крымская, 1, 3, 3/корп.1;
  • Кристальная, 1;
  • Куприна, 7-54б;
  • Левитана, 19/3-19/5;
  • Левкоева, 1, 7,7а;
  • Лигинская, 1-33;
  • Львовская, 7а-58;
  • Лядова, 1-15;
  • Научная, 1-44а;
  • Немировича-Данченко, 10, 11, 16;
  • Рясная, 1- 35б; 
  • Окружная, 17-42б;
  • Педагогическая, 21;
  • Бориса Эдуардса, 28-40в;
  • Планетная, 1-38;
  • Прорезная, 5, 5а;
  • Рыбальская, 20;
  • Ровности, 1-195;
  • Собинова, 15-20;
  • Сумская, 1-69б;
  • Айвазовского, 34, 74а-84в;
  • Флотская, 4-7, 21;
  • Харьковская, 1-20;
  • Черниговская, 1-24;
  • Шелухина С., 1а-33а;
  • Юннатов, 1-15;
  • Елочная, 2-58г;
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40, 129;
  • Костанди; 
  • Харьковская; 
  • переулок 1-й Академический, 1-21б; 
  • переулок 1-й Китобойный, 4-42а; 
  • переулок Климовича, 2-8; 
  • переулок 1-й Равенства, 1-8, 86, 90, 98, 106, 197;
  • переулок 1-й Рясной, 1-15; 
  • переулок Философский, 1-7; 
  • переулок 1-й Юннатов, 1-12б;
  • переулок 2-й Академический, 2-6; 
  • переулок 2-й Дачный, 5-9а; 
  • переулок 2-й Китобойный, 1-50а; 
  • пров. 2-й Костанди, 2; 
  • переулок Чеховского, 1-8; 
  • переулок 2-й Равенства, 1, 4;
  • переулок 2-й Украинский, 3, 4, 5, 6;
  • переулок Математический, 1-20;
  • переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3;
  • переулок В. Кричевского, 2-7а;
  • переулок 3-й Украинский, 1а-12/1;
  • переулок Биологический, 1-20;
  • переулок П. Чубинского, 3-7г;
  • переулок Абрикосовый, 1-29;
  • переулок Безымянный, 2-12;
  • переулок Сони Делоне, 3-22а;
  • переулок Лазурского, 2а, 3;
  • переулок Исторический, 1-14в;
  • переулок Ипподромный, 10;
  • переулок Крымский, 1а-22;
  • переулок Летний, 5; 
  • переулок Львовский, 1-10в, 76;
  • переулок Молокова, 1-12; 
  • переулок Новоукраинский, 2-31;
  • переулок Ровный, 1-11б; 
  • переулок Ровности, 92; 
  • переулок Славы, 1-10;
  • переулок Флотский, 2а-23;
  • переулок Черниговский, 1а-8;
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Отметим, что на Николаевщине готовят масштабный проект оснащения объектов инфраструктуры приборами для переработки солнечной и ветровой энергии. А в Одессе продолжается строительство газопоршневых генераторов.

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09:29 Садовый выписал премию чиновнице горсовета — стала известна сумма

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:29 Авто и две квартиры — НАПК взялась за дочь одесского депутата

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать

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