Відключення світла в Одесі сьогодні, 16 січня

Відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 16 січня, в Одесі не відключатимуть світло за графіками. Але на багатьох вулицях проводяться планові роботи. Через це у сотнях будинків припинять електропостачання. Закінчити ремонти мають до 19:00, про можливі зміни попередять заздалегідь.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Ак. Гаркавого, 15-53, 148-156;
- Аркаса М., 1-74;
- Незалежності, 15-17а;
- Ашхабадська, 1-36;
- Іоанна Гена, 1-20;
- Бессарабська, 1-6;
- Бібліотечна, 1-21а;
- Богуна, 6а,12/2, 21;
- Болградська, 2-26;
- Берестейська, 17-53;
- В. Стуса, 2а-6;
- Ветеранів Праці, 1-49;
- В. Сосюри, 29-82;
- Батуринська, 1-60;
- Малішевського, 1-55;
- Хортицька, 1-62;
- Героїв Зміїного, 1-79д;
- Горизонтальна, 10-60;
- Дальницька, 19;
- Житомирська, 1- 51а, 154-202;
- Й. Прибіка, 30-49;
- Кандинського, 1-36а;
- Карпатська, 1-22;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 20-33/1;
- Кленова, 54;
- Клименка, 25, 33в;
- Клинова, 1-60;
- Кордонна, 25-92;
- Косяченка О., 1-54/2;
- Крайня, 3-88;
- Липнева, 1-31;
- Літакова, 44-52;
- Лугова, 42-73;
- Лютнева, 3,5;
- Магістральна, 1-58а;
- Добровольців, 5а, 5б;
- Мельницька, 35-51;
- М. Лисенка, 1а-27а;
- Могилевська, 1-22;
- Молодіжна, 1а-25;
- Нескучна, 11-61;
- Ніжинська, 79;
- Новікова, 2/а/63, 2а/корп.33, 2а/корп.41;
- Овідіопольська дор. 3, 3, 4;
- О. Кутузакія, 39-64;
- О. Вишні, 3-44;
- П. Мирного, 1-34;
- Патріотична, 1-76;
- П.Лещенка, 1-102;
- Південна, 27;
- Північна, 1-44;
- Платанова, 1-126;
- Подільська, 2-34;
- Буковинська, 1-7;
- Польова, 1-49;
- Путьова, 4;
- Радісна, 114,116;
- Ризька, 1-34;
- Родоканакі, 17;
- Обліпихова, 1-75;
- С. Ріхтера, 33-148/корп.4;
- Селянська, 1-37/1;
- Сільська, 13а-44;
- Л. Смоленського, 1-51;
- Сонячна, 1-41;
- Сосюри, 41, 45, 48, 52;
- Сталепрокатна, 1-41/корп.26;
- Старицького, 2-27;
- Степова , 11а/1, 17/2, 43,76б;
- Стовпова, 17;
- М.Чайки, 12/4-37а;
- Танкістів, 56-62;
- Творча, 1-51;
- Тесс Т.,1-19г, 34а, 43б;
- Тираспільське шосе, 1-31;
- Туристська, 7а-15;
- Ударників, 12-35б;
- Уманська, 1-46а;
- Умова, 1-29, 54-122;
- Урожайна, 3-44;
- Учнівська, 43а, 57,59,61;
- Фесенка, 7;
- Чумацька, 103;
- дор. Овідіопольська, 2-6;
- Іванівський переїзд, 10;
- провулок 1-й Бузковий, 1-6;
- провулок Хотинський, 6-24б;
- провулок 2-й Бузковий, 1-19;
- провулок 2-й Східний, 1-9г;
- Ольги Благовидової, 1-13, 30, 30/2,34,37а;
- провулок Ботанічний, 6;
- провулок Бузковий, 2/корп.2;
- провулок М. Гордієвського, 1-25;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок Килимовий, 5-9;
- провулок Чернівецький, 21-40;
- проїзд Бузковий, 1-6.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова, 4-105а;
- Ак. Корольова, 81, 112/1, 112/2;
- Академічна, 1/16-52а;
- А. Ахматової, 1-40;
- Архітектурна, 10-14а;
- Баштанна, 2-16;
- Вазова, 9;
- Ак. Вернадського, 1-51а;
- Вертелецького, 7б, 13;
- Д. Бурлюка, 8-30;
- Дачна, 3а-30б;
- Дмитріївська, 1-45б;
- Драгоманова, 1-25;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Кавунова, 1-18;
- Китобійна, 2-92а;
- Костанді, 14/21-77а;
- Кримська, 1, 3, 3/корп.1;
- Кришталева, 1;
- Купріна, 7-54б;
- Левітана, 19/3-19/5;
- Левкоєва, 1, 7,7а;
- Лігінська, 1-33;
- Львівська, 7а-58;
- Лядова, 1-15;
- Наукова, 1-44а;
- Немировича-Данченка, 10, 11, 16;
- Рясна, 1- 35б;
- Окружна, 17-42б;
- Педагогічна, 21;
- Бориса Едуардса, 28-40в;
- Планетна, 1-38; є
- Прорізна, 5, 5а;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 1-195;
- Собінова, 15-20;
- Сумська, 1-69б;
- Айвазовського, 34, 74а-84в;
- Флотська, 4-7, 21;
- Харківська, 1-20;
- Чернігівська, 1-24;
- Шелухина С., 1а-33а;
- Юннатів, 1-15;
- Ялинкова, 2-58г;
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40, 129;
- Костанді;
- Харківська;
- провулок 1-й Академічний, 1-21б;
- провулок 1-й Китобійний, 4-42а;
- провулок Климовича, 2-8;
- провулок 1-й Рівності, 1-8, 86, 90, 98, 106, 197;
- провулок 1-й Рясний, 1-15;
- провулок Філософський, 1-7;
- провулок 1-й Юннатів, 1-12б;
- провулок 2-й Академічний, 2-6;
- провулок 2-й Дачний, 5-9а;
- провулок 2-й Китобійний, 1-50а;
- пров. 2-й Костанді, 2;
- провулок Чехівського, 1-8;
- провулок 2-й Рівності, 1, 4;
- провулок 2-й Український, 3, 4, 5, 6;
- провулок Математичний, 1-20;
- провулок 3-й Костанді, 2-8/корп.3;
- провулок В. Кричевського, 2-7а;
- провулок 3-й Український, 1а-12/1;
- провулок Біологічний, 1-20;
- провулок П. Чубинського, 3-7г;
- провулок Абрикосовий, 1-29;
- провулок Безіменний, 2-12;
- провулок Соні Делоне, 3-22а;
- провулок Лазурського, 2а, 3;
- провулок Історичний, 1-14в;
- провулок Іподромний, 10;
- провулок Кримський, 1а-22;
- провулок Літній, 5;
- провулок Львівський, 1-10в, 76;
- провулок Молокова, 1-12;
- провулок Новоукраїнський, 2-31;
- провулок Рівний, 1-11б;
- провулок Рівності, 92;
- провулок Слави, 1-10;
- провулок Флотський, 2а-23;
- провулок Чернігівський, 1а-8;
- провулок Янтарний, 6-8/корп.3.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Зазначимо, що на Миколаївщині готують масштабний проєкт оснащення об'єктів інфраструктури приладами для переробки сонячної та вітрової енергії. А в Одесі триває будівництво газопоршневих генераторів.
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