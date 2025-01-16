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Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

16 січня 2025 09:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 16 січня
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 16 січня, в Одесі не відключатимуть світло за графіками. Але на багатьох вулицях проводяться планові роботи. Через це у сотнях будинків припинять електропостачання. Закінчити ремонти мають до 19:00, про можливі зміни попередять заздалегідь.  

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Ак. Гаркавого, 15-53, 148-156;
  • Аркаса М., 1-74; 
  • Незалежності, 15-17а; 
  • Ашхабадська, 1-36;
  • Іоанна Гена, 1-20; 
  • Бессарабська, 1-6; 
  • Бібліотечна, 1-21а; 
  • Богуна, 6а,12/2, 21; 
  • Болградська, 2-26; 
  • Берестейська, 17-53; 
  • В. Стуса, 2а-6; 
  • Ветеранів Праці, 1-49; 
  • В. Сосюри, 29-82; 
  • Батуринська, 1-60; 
  • Малішевського, 1-55; 
  • Хортицька, 1-62; 
  • Героїв Зміїного, 1-79д; 
  • Горизонтальна, 10-60; 
  • Дальницька, 19; 
  • Житомирська, 1- 51а, 154-202; 
  • Й. Прибіка, 30-49; 
  • Кандинського, 1-36а; 
  • Карпатська, 1-22; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • Квітнева, 20-33/1; 
  • Кленова, 54; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Клинова, 1-60; 
  • Кордонна, 25-92;
  • Косяченка О., 1-54/2; 
  • Крайня, 3-88; 
  • Липнева, 1-31; 
  • Літакова, 44-52;
  • Лугова, 42-73;
  • Лютнева, 3,5; 
  • Магістральна, 1-58а; 
  • Добровольців, 5а, 5б; 
  • Мельницька, 35-51; 
  • М. Лисенка, 1а-27а; 
  • Могилевська, 1-22; 
  • Молодіжна, 1а-25; 
  • Нескучна, 11-61; 
  • Ніжинська, 79; 
  • Новікова, 2/а/63, 2а/корп.33, 2а/корп.41; 
  • Овідіопольська дор. 3, 3, 4; 
  • О. Кутузакія, 39-64; 
  • О. Вишні, 3-44; 
  • П. Мирного, 1-34; 
  • Патріотична, 1-76; 
  • П.Лещенка, 1-102; 
  • Південна, 27;
  • Північна, 1-44;
  • Платанова, 1-126; 
  • Подільська, 2-34; 
  • Буковинська, 1-7; 
  • Польова, 1-49; 
  • Путьова, 4; 
  • Радісна, 114,116; 
  • Ризька, 1-34; 
  • Родоканакі, 17;
  • Обліпихова, 1-75; 
  • С. Ріхтера, 33-148/корп.4; 
  • Селянська, 1-37/1; 
  • Сільська, 13а-44; 
  • Л. Смоленського, 1-51; 
  • Сонячна, 1-41; 
  • Сосюри, 41, 45, 48, 52; 
  • Сталепрокатна, 1-41/корп.26; 
  • Старицького, 2-27; 
  • Степова , 11а/1, 17/2, 43,76б; 
  • Стовпова, 17; 
  • М.Чайки, 12/4-37а; 
  • Танкістів, 56-62; 
  • Творча, 1-51; 
  • Тесс Т.,1-19г, 34а, 43б; 
  • Тираспільське шосе, 1-31; 
  • Туристська, 7а-15;
  • Ударників, 12-35б; 
  • Уманська, 1-46а; 
  • Умова, 1-29, 54-122; 
  • Урожайна, 3-44; 
  • Учнівська, 43а, 57,59,61; 
  • Фесенка, 7; 
  • Чумацька, 103; 
  • дор. Овідіопольська, 2-6;
  • Іванівський переїзд, 10; 
  • провулок 1-й Бузковий, 1-6; 
  • провулок Хотинський, 6-24б; 
  • провулок 2-й Бузковий, 1-19; 
  • провулок 2-й Східний, 1-9г; 
  • Ольги Благовидової, 1-13, 30, 30/2,34,37а; 
  • провулок Ботанічний, 6; 
  • провулок Бузковий, 2/корп.2; 
  • провулок М. Гордієвського, 1-25; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5-9; 
  • провулок Чернівецький, 21-40; 
  • проїзд Бузковий, 1-6. 

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова, 4-105а; 
  • Ак. Корольова, 81, 112/1, 112/2; 
  • Академічна, 1/16-52а; 
  • А. Ахматової, 1-40; 
  • Архітектурна, 10-14а; 
  • Баштанна, 2-16; 
  • Вазова, 9; 
  • Ак. Вернадського, 1-51а; 
  • Вертелецького, 7б, 13; 
  • Д. Бурлюка, 8-30; 
  • Дачна, 3а-30б;
  • Дмитріївська, 1-45б; 
  • Драгоманова, 1-25; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Кавунова, 1-18; 
  • Китобійна, 2-92а;
  • Костанді, 14/21-77а; 
  • Кримська, 1, 3, 3/корп.1; 
  • Кришталева, 1; 
  • Купріна, 7-54б; 
  • Левітана, 19/3-19/5; 
  • Левкоєва, 1, 7,7а; 
  • Лігінська, 1-33; 
  • Львівська, 7а-58; 
  • Лядова, 1-15; 
  • Наукова, 1-44а; 
  • Немировича-Данченка, 10, 11, 16; 
  • Рясна, 1- 35б; 
  • Окружна, 17-42б; 
  • Педагогічна, 21; 
  • Бориса Едуардса, 28-40в; 
  • Планетна, 1-38; є
  • Прорізна, 5, 5а; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 1-195; 
  • Собінова, 15-20; 
  • Сумська, 1-69б; 
  • Айвазовського, 34, 74а-84в; 
  • Флотська, 4-7, 21; 
  • Харківська, 1-20; 
  • Чернігівська, 1-24; 
  • Шелухина С., 1а-33а; 
  • Юннатів, 1-15; 
  • Ялинкова, 2-58г; 
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40, 129; 
  • Костанді; 
  • Харківська; 
  • провулок 1-й Академічний, 1-21б; 
  • провулок 1-й Китобійний, 4-42а; 
  • провулок Климовича, 2-8; 
  • провулок 1-й Рівності, 1-8, 86, 90, 98, 106, 197; 
  • провулок 1-й Рясний, 1-15; 
  • провулок Філософський, 1-7; 
  • провулок 1-й Юннатів, 1-12б; 
  • провулок 2-й Академічний, 2-6; 
  • провулок 2-й Дачний, 5-9а; 
  • провулок 2-й Китобійний, 1-50а; 
  • пров. 2-й Костанді, 2; 
  • провулок Чехівського, 1-8; 
  • провулок 2-й Рівності, 1, 4;
  • провулок 2-й Український, 3, 4, 5, 6; 
  • провулок Математичний, 1-20; 
  • провулок 3-й Костанді, 2-8/корп.3; 
  • провулок В. Кричевського, 2-7а; 
  • провулок 3-й Український, 1а-12/1;
  • провулок Біологічний, 1-20; 
  • провулок П. Чубинського, 3-7г; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29; 
  • провулок Безіменний, 2-12; 
  • провулок Соні Делоне, 3-22а; 
  • провулок Лазурського, 2а, 3; 
  • провулок Історичний, 1-14в; 
  • провулок Іподромний, 10; 
  • провулок Кримський, 1а-22; 
  • провулок Літній, 5; 
  • провулок Львівський, 1-10в, 76; 
  • провулок Молокова, 1-12; 
  • провулок Новоукраїнський, 2-31; 
  • провулок Рівний, 1-11б; 
  • провулок Рівності, 92; 
  • провулок Слави, 1-10; 
  • провулок Флотський, 2а-23; 
  • провулок Чернігівський, 1а-8; 
  • провулок Янтарний, 6-8/корп.3. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Зазначимо, що на Миколаївщині готують масштабний проєкт оснащення об'єктів інфраструктури приладами для переробки сонячної та вітрової енергії. А в Одесі триває будівництво газопоршневих генераторів

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10:29 Залужний зустрівся з британським прем'єром Стармером — деталі

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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