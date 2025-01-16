Відключення світла в Одесі сьогодні, 16 січня

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 16 січня, в Одесі не відключатимуть світло за графіками. Але на багатьох вулицях проводяться планові роботи. Через це у сотнях будинків припинять електропостачання. Закінчити ремонти мають до 19:00, про можливі зміни попередять заздалегідь.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

Ак. Гаркавого, 15-53, 148-156;

Аркаса М., 1-74;

Незалежності, 15-17а;

Ашхабадська, 1-36;

Іоанна Гена, 1-20;

Бессарабська, 1-6;

Бібліотечна, 1-21а;

Богуна, 6а,12/2, 21;

Болградська, 2-26;

Берестейська, 17-53;

В. Стуса, 2а-6;

Ветеранів Праці, 1-49;

В. Сосюри, 29-82;

Батуринська, 1-60;

Малішевського, 1-55;

Хортицька, 1-62;

Героїв Зміїного, 1-79д;

Горизонтальна, 10-60;

Дальницька, 19;

Житомирська, 1- 51а, 154-202;

Й. Прибіка, 30-49;

Кандинського, 1-36а;

Карпатська, 1-22;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 20-33/1;

Кленова, 54;

Клименка, 25, 33в;

Клинова, 1-60;

Кордонна, 25-92;

Косяченка О., 1-54/2;

Крайня, 3-88;

Липнева, 1-31;

Літакова, 44-52;

Лугова, 42-73;

Лютнева, 3,5;

Магістральна, 1-58а;

Добровольців, 5а, 5б;

Мельницька, 35-51;

М. Лисенка, 1а-27а;

Могилевська, 1-22;

Молодіжна, 1а-25;

Нескучна, 11-61;

Ніжинська, 79;

Новікова, 2/а/63, 2а/корп.33, 2а/корп.41;

Овідіопольська дор. 3, 3, 4;

О. Кутузакія, 39-64;

О. Вишні, 3-44;

П. Мирного, 1-34;

Патріотична, 1-76;

П.Лещенка, 1-102;

Південна, 27;

Північна, 1-44;

Платанова, 1-126;

Подільська, 2-34;

Буковинська, 1-7;

Польова, 1-49;

Путьова, 4;

Радісна, 114,116;

Ризька, 1-34;

Родоканакі, 17;

Обліпихова, 1-75;

С. Ріхтера, 33-148/корп.4;

Селянська, 1-37/1;

Сільська, 13а-44;

Л. Смоленського, 1-51;

Сонячна, 1-41;

Сосюри, 41, 45, 48, 52;

Сталепрокатна, 1-41/корп.26;

Старицького, 2-27;

Степова , 11а/1, 17/2, 43,76б;

Стовпова, 17;

М.Чайки, 12/4-37а;

Танкістів, 56-62;

Творча, 1-51;

Тесс Т.,1-19г, 34а, 43б;

Тираспільське шосе, 1-31;

Туристська, 7а-15;

Ударників, 12-35б;

Уманська, 1-46а;

Умова, 1-29, 54-122;

Урожайна, 3-44;

Учнівська, 43а, 57,59,61;

Фесенка, 7;

Чумацька, 103;

дор. Овідіопольська, 2-6;

Іванівський переїзд, 10;

провулок 1-й Бузковий, 1-6;

провулок Хотинський, 6-24б;

провулок 2-й Бузковий, 1-19;

провулок 2-й Східний, 1-9г;

Ольги Благовидової, 1-13, 30, 30/2,34,37а;

провулок Ботанічний, 6;

провулок Бузковий, 2/корп.2;

провулок М. Гордієвського, 1-25;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5-9;

провулок Чернівецький, 21-40;

проїзд Бузковий, 1-6.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

Абрикосова, 4-105а;

Ак. Корольова, 81, 112/1, 112/2;

Академічна, 1/16-52а;

А. Ахматової, 1-40;

Архітектурна, 10-14а;

Баштанна, 2-16;

Вазова, 9;

Ак. Вернадського, 1-51а;

Вертелецького, 7б, 13;

Д. Бурлюка, 8-30;

Дачна, 3а-30б;

Дмитріївська, 1-45б;

Драгоманова, 1-25;

Дубовий Гай, 2-57;

Кавунова, 1-18;

Китобійна, 2-92а;

Костанді, 14/21-77а;

Кримська, 1, 3, 3/корп.1;

Кришталева, 1;

Купріна, 7-54б;

Левітана, 19/3-19/5;

Левкоєва, 1, 7,7а;

Лігінська, 1-33;

Львівська, 7а-58;

Лядова, 1-15;

Наукова, 1-44а;

Немировича-Данченка, 10, 11, 16;

Рясна, 1- 35б;

Окружна, 17-42б;

Педагогічна, 21;

Бориса Едуардса, 28-40в;

Планетна, 1-38; є

Прорізна, 5, 5а;

Рибальська, 20;

Рівності, 1-195;

Собінова, 15-20;

Сумська, 1-69б;

Айвазовського, 34, 74а-84в;

Флотська, 4-7, 21;

Харківська, 1-20;

Чернігівська, 1-24;

Шелухина С., 1а-33а;

Юннатів, 1-15;

Ялинкова, 2-58г;

дор. Фонтанська, 106/37, 106/40, 129;

Костанді;

Харківська;

провулок 1-й Академічний, 1-21б;

провулок 1-й Китобійний, 4-42а;

провулок Климовича, 2-8;

провулок 1-й Рівності, 1-8, 86, 90, 98, 106, 197;

провулок 1-й Рясний, 1-15;

провулок Філософський, 1-7;

провулок 1-й Юннатів, 1-12б;

провулок 2-й Академічний, 2-6;

провулок 2-й Дачний, 5-9а;

провулок 2-й Китобійний, 1-50а;

пров. 2-й Костанді, 2;

провулок Чехівського, 1-8;

провулок 2-й Рівності, 1, 4;

провулок 2-й Український, 3, 4, 5, 6;

провулок Математичний, 1-20;

провулок 3-й Костанді, 2-8/корп.3;

провулок В. Кричевського, 2-7а;

провулок 3-й Український, 1а-12/1;

провулок Біологічний, 1-20;

провулок П. Чубинського, 3-7г;

провулок Абрикосовий, 1-29;

провулок Безіменний, 2-12;

провулок Соні Делоне, 3-22а;

провулок Лазурського, 2а, 3;

провулок Історичний, 1-14в;

провулок Іподромний, 10;

провулок Кримський, 1а-22;

провулок Літній, 5;

провулок Львівський, 1-10в, 76;

провулок Молокова, 1-12;

провулок Новоукраїнський, 2-31;

провулок Рівний, 1-11б;

провулок Рівності, 92;

провулок Слави, 1-10;

провулок Флотський, 2а-23;

провулок Чернігівський, 1а-8;

провулок Янтарний, 6-8/корп.3.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Зазначимо, що на Миколаївщині готують масштабний проєкт оснащення об'єктів інфраструктури приладами для переробки сонячної та вітрової енергії. А в Одесі триває будівництво газопоршневих генераторів.