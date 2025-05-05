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Отключения света в Одессе на завтра — как действуют графики

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Дата публикации 5 мая 2025 20:51
Графики отключений света на завтра — задействует ли их завтра ДТЭК в Одессе
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается нестабильной и может меняться. Однако завтра, 6 мая, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление электроэнергии возросло

Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 5 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 8,6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу. Причина — облачная погода и осадки в части областей, что приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.

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Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

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  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, почему сегодня отключили электричество в Одессе.

Одесса Новости Одессы ДТЭК отключения света графики отключений света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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