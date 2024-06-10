Отключение в Одесской области: где не будет газа с 10.06 до 13.06

Отключения будут длиться несколько суток — жители Одесчины остались без газоснабжения
У жителей ряда населенных пунктов Подольского района Одесской области будет отключено газоснабжение в течение нескольких суток — с сегодняшнего дня до четверга, 13.06. Это связано с проведением ремонтных работ на газораспределительных и шкафных газорегуляторных пунктах (ГРП и БРП).
Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.
Где не будет газа
- с. Романовка — все дома;
- с. Денисовка — все дома;
- г. Ананьев — все дома.
Важно для абонентов
Специалисты отмечают, чтобы потребители обязательно перекрыли все краны перед газовыми приборами в отсутствие газоснабжения. Также при восстановлении газоснабжения будут проведены проверки:
- отсутствие договоров и задолженности;
- соответствие газопроводов нормам: коррозия, посторонние предметы;
- вентиляционные и дымовые каналы: соответствие нормам безопасности.
"Важно, что подача газа состоится только при наличии абонентов в их домах" , — отметили в ведомстве.
Как связаться
Для получения дополнительной информации или разъяснений обращайтесь по телефонам:
- (04863) 2-13-4;
- +38(050) 495-33-68.
Больше об отключении
Мы писали, что сегодня, 10 июня, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в дома потребителей планируют вернуть в 16:00. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.
Также сегодня в Одесской области со второй половины суток введены стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых жителей Одессы света не будет до 19:00 — детали по ссылке.
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