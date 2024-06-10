Отключение в Одесской области: где не будет газа с 10.06 до 13.06

Человек зажигает плиту. Фото: Новини.LIVE

У жителей ряда населенных пунктов Подольского района Одесской области будет отключено газоснабжение в течение нескольких суток — с сегодняшнего дня до четверга, 13.06. Это связано с проведением ремонтных работ на газораспределительных и шкафных газорегуляторных пунктах (ГРП и БРП).

Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.

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с. Романовка — все дома;

с. Денисовка — все дома;

г. Ананьев — все дома.

Важно для абонентов

Специалисты отмечают, чтобы потребители обязательно перекрыли все краны перед газовыми приборами в отсутствие газоснабжения. Также при восстановлении газоснабжения будут проведены проверки:

отсутствие договоров и задолженности;

соответствие газопроводов нормам: коррозия, посторонние предметы;

вентиляционные и дымовые каналы: соответствие нормам безопасности.

"Важно, что подача газа состоится только при наличии абонентов в их домах" , — отметили в ведомстве.

Как связаться

Для получения дополнительной информации или разъяснений обращайтесь по телефонам:

(04863) 2-13-4;

+38(050) 495-33-68.

Больше об отключении

Мы писали, что сегодня, 10 июня, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в дома потребителей планируют вернуть в 16:00. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Также сегодня в Одесской области со второй половины суток введены стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых жителей Одессы света не будет до 19:00 — детали по ссылке.