Відключення на Одещині: де не буде газу з 10.06 до 13.06

Людина запалює плиту. Фото: Новини.LIVE

У жителів ряду населених пунктів Подільського району Одеської області буде відключено газопостачання протягом кількох діб — від сьогодні до четверга, 13.06. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт на газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктах (ГРП та ШРП).

Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз.

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Де не буде газу

с. Романівка — усі будинки;

с.Денисовка — усі будинки;

м.Ананьїв — усі будинки.

Важливе для абонентів

Фахівці наголошують, щоб споживачі обов'язково перекрили всі крани перед газовими приладами під час відсутності газопостачання. Також під час відновлення газопостачання будуть проведені перевірки:

відсутність договорів та заборгованості;

відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;

вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.

"Важливо, що подача газу відбудеться лише за наявності абонентів у їхніх домівках", — зазначили у відомстві.

Як зв'язатись

Для отримання додаткової інформації чи роз’яснень, звертайтеся за телефонами:

(04863) 2-13-4;

+38(050) 495-33-68.

Більше про відключення

Ми писали, що сьогодні, 10 червня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання у домівки споживачів планують повернути о 16:00. З переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.

Також сьогодні в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких жителів Одеси світла не буде до 19:00 — деталі за посиланням.