Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відключення триватимуть кілька діб — жителі Одещини залишились без газопостачання arrow

Відключення триватимуть кілька діб — жителі Одещини залишились без газопостачання

10 червня 2024 12:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення на Одещині: де не буде газу з 10.06 до 13.06
Людина запалює плиту. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У жителів ряду населених пунктів Подільського району Одеської області буде відключено газопостачання протягом кількох діб — від сьогодні до четверга, 13.06. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт на газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктах (ГРП та ШРП).

Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз

Читайте також:

Де не буде газу

  • с. Романівка — усі будинки; 
  • с.Денисовка — усі будинки;
  • м.Ананьїв — усі будинки. 

Важливе для абонентів 

Фахівці наголошують, щоб споживачі обов'язково перекрили всі крани перед газовими приладами під час відсутності газопостачання. Також під час відновлення газопостачання будуть проведені перевірки: 

  • відсутність договорів та заборгованості;
  • відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;
  • вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.

"Важливо, що подача газу відбудеться лише за наявності абонентів у їхніх домівках", — зазначили у відомстві. 

Як зв'язатись

Для отримання додаткової інформації чи роз’яснень, звертайтеся за телефонами: 

  • (04863) 2-13-4; 
  • +38(050) 495-33-68.  

Більше про відключення

Ми писали, що сьогодні, 10 червня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання у домівки споживачів планують повернути о 16:00. З переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.

Також сьогодні в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких жителів Одеси світла не буде до 19:00 — деталі за посиланням.

комунальні послуги
Одеса
газопостачання
Одеська область
Новини Одеси
газопровід

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку