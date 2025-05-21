Отключение света в Одессе сегодня - какие адреса и когда ДТЭК возобновит поставки

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 21 мая, коммунальщики будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без электричества. Вернуть свет в дома обещают до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Левитана,19/корп.3,

Академическая, 30а-52а,

Ахматовой,

Вернадского,

Костанди,

Куприна,

Левитана, 19/4,19/5,

Люстдорфская дорога, 164, 166, 166/1, 168,168/1, 170, 170/а,

Научная,

Равенства, 2 - 28,

Сумская, 24-70,

Айвазовского, 72а, 84в,

Харьковская, 2-20,

Юннатов, 1-15,

Елочная, 5 - 58г,

дорога Фонтанская, 129,

переулок 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,

переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,

переулок 2-й Китобойный, 20,20а,22,

переулок 2-й Костанди, 2,

переулок 2-й Украинский, 3,4,5,6,

переулок 3-й Костанди, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8/корп.3,

переулок 3-й Украинский 1-12/1,

переулок Биологический, 1-20,

переулок Львовский, 76,

переулок Математический 1-20,

переулок Новоукраинский, 2, 17-31 (нечетные),

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

28 бригады, 4-58,

Агрономическая,

Балтская дорога, 153,

Беляевская, 1-9,

В. Бувалкина, 6-18,

Кольцевая 1-12,

Котляревского, 12б,

Круговая,

Крушельницкого, 1-37,

М. Михновского,

Болбочана,

Молодежная,

Д. Ойстраха, 18,

Тарутинская, 1-11,

Хуторская,

Цебриковская, 1-13,

Четвертая, 33Г, 33Б,

переулок Агрономический, 1-8а,

переулок Л. Гинзбург,

переулок Килевый, 1-9а,

переулок Круговой, 1-13,

переулок Крушельницкой, 1-5а,

переулок Мастерской, 1-11,

переулок Новый, 1-14а,

переулок Оранжерейный, 1-20,

переулок Петра Калнышевского, 1-10,

переулок Шахтинский, 18-46,

переулок Шебелинский, 13-27,

просп. Князя Владимира Великого, 151/1, 155, 157, 159.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

пер. Среднефонтанский, 1б, 3, 6, 6б, 22.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о том, действуют ли графики отключения света. А также о тарифе на электроэнергию в мае.