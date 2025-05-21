Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Отключения в Одессе — кто сегодня будет без света

Отключения в Одессе — кто сегодня будет без света

Ua en ru
Дата публикации 21 мая 2025 10:01
Отключение света в Одессе сегодня - какие адреса и когда ДТЭК возобновит поставки
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 21 мая, коммунальщики будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без электричества. Вернуть свет в дома обещают до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • Левитана,19/корп.3,
  • Академическая, 30а-52а,
  • Ахматовой,
  • Вернадского,
  • Костанди,
  • Куприна,
  • Левитана, 19/4,19/5,
  • Люстдорфская дорога, 164, 166, 166/1, 168,168/1, 170, 170/а,
  • Научная,
  • Равенства, 2 - 28,
  • Сумская, 24-70,
  • Айвазовского, 72а, 84в,
  • Харьковская, 2-20,
  • Юннатов, 1-15,
  • Елочная, 5 - 58г,
  • дорога Фонтанская, 129,
  • переулок 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,
  • переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,
  • переулок 2-й Китобойный, 20,20а,22,
  • переулок 2-й Костанди, 2,
  • переулок 2-й Украинский, 3,4,5,6,
  • переулок 3-й Костанди, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8/корп.3,
  • переулок 3-й Украинский 1-12/1,
  • переулок Биологический, 1-20,
  • переулок Львовский, 76,
  • переулок Математический 1-20,
  • переулок Новоукраинский, 2, 17-31 (нечетные),
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

  • 28 бригады, 4-58,
  • Агрономическая,
  • Балтская дорога, 153,
  • Беляевская, 1-9,
  • В. Бувалкина, 6-18,
  • Кольцевая 1-12,
  • Котляревского, 12б,
  • Круговая,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • М. Михновского,
  • Болбочана,
  • Молодежная,
  • Д. Ойстраха, 18,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская,
  • Цебриковская, 1-13,
  • Четвертая, 33Г, 33Б,
  • переулок Агрономический, 1-8а,
  • переулок Л. Гинзбург,
  • переулок Килевый, 1-9а,
  • переулок Круговой, 1-13,
  • переулок Крушельницкой, 1-5а,
  • переулок Мастерской, 1-11,
  • переулок Новый, 1-14а,
  • переулок Оранжерейный, 1-20,
  • переулок Петра Калнышевского, 1-10,
  • переулок Шахтинский, 18-46,
  • переулок Шебелинский, 13-27,
  • просп. Князя Владимира Великого, 151/1, 155, 157, 159.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • пер. Среднефонтанский, 1б, 3, 6, 6б, 22.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о том, действуют ли графики отключения света. А также о тарифе на электроэнергию в мае.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы ДТЭК отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /