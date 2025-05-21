Отключение света в Одессе сегодня - какие адреса и когда ДТЭК возобновит поставки

Отключения в Одессе — кто сегодня будет без света
Сегодня, 21 мая, коммунальщики будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без электричества. Вернуть свет в дома обещают до 19:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Левитана,19/корп.3,
- Академическая, 30а-52а,
- Ахматовой,
- Вернадского,
- Костанди,
- Куприна,
- Левитана, 19/4,19/5,
- Люстдорфская дорога, 164, 166, 166/1, 168,168/1, 170, 170/а,
- Научная,
- Равенства, 2 - 28,
- Сумская, 24-70,
- Айвазовского, 72а, 84в,
- Харьковская, 2-20,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная, 5 - 58г,
- дорога Фонтанская, 129,
- переулок 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,
- переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,
- переулок 2-й Китобойный, 20,20а,22,
- переулок 2-й Костанди, 2,
- переулок 2-й Украинский, 3,4,5,6,
- переулок 3-й Костанди, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8/корп.3,
- переулок 3-й Украинский 1-12/1,
- переулок Биологический, 1-20,
- переулок Львовский, 76,
- переулок Математический 1-20,
- переулок Новоукраинский, 2, 17-31 (нечетные),
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б.
Работы до 18:00.
Северный РЭС:
- 28 бригады, 4-58,
- Агрономическая,
- Балтская дорога, 153,
- Беляевская, 1-9,
- В. Бувалкина, 6-18,
- Кольцевая 1-12,
- Котляревского, 12б,
- Круговая,
- Крушельницкого, 1-37,
- М. Михновского,
- Болбочана,
- Молодежная,
- Д. Ойстраха, 18,
- Тарутинская, 1-11,
- Хуторская,
- Цебриковская, 1-13,
- Четвертая, 33Г, 33Б,
- переулок Агрономический, 1-8а,
- переулок Л. Гинзбург,
- переулок Килевый, 1-9а,
- переулок Круговой, 1-13,
- переулок Крушельницкой, 1-5а,
- переулок Мастерской, 1-11,
- переулок Новый, 1-14а,
- переулок Оранжерейный, 1-20,
- переулок Петра Калнышевского, 1-10,
- переулок Шахтинский, 18-46,
- переулок Шебелинский, 13-27,
- просп. Князя Владимира Великого, 151/1, 155, 157, 159.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС:
- пер. Среднефонтанский, 1б, 3, 6, 6б, 22.
Работы до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о том, действуют ли графики отключения света. А также о тарифе на электроэнергию в мае.
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