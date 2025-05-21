Відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси та коли ДТЕК відновить постачання

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 21 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Левітана,19/корп.3,

Академічна, 30а-52а,

Ахматової,

Вернадського,

Костанді,

Купріна,

Левітана, 19/4,19/5,

Люстдорфська дорога, 164, 166, 166/1, 168,168/1, 170, 170/а,

Наукова,

Рівності, 2 – 28,

Сумська, 24-70,

Айвазовського, 72а, 84в,

Харківська, 2-20,

Юннатів, 1-15,

Ялинкова, 5 — 58г,

дорога Фонтанська, 129,

пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106,

пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2,

пров. 2-й Китобійний, 20,20а,22,

пров. 2-й Костанді, 2,

пров. 2-й Український, 3,4,5,6,

пров. 3-й Костанді, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8/корп.3,

пров. 3-й Український 1-12/1,

пров. Біологічний, 1-20,

пров. Львівський, 76,

пров. Математичний 1-20,

пров. Новоукраїнський, 2, 17-31 (непарні),

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б.

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ:

28 бригади, 4-58,

Агрономічна,

Балтська дорога, 153,

Біляївська, 1-9,

В. Бувалкіна, 6-18,

Кільцева 1-12,

Котляревського, 12б,

Кругова,

Крушельницького, 1-37,

М. Міхновського,

Болбочана,

Молодіжна,

Д. Ойстраха, 18,

Тарутинська, 1-11,

Хуторська,

Цебриковська, 1-13,

Четверта, 33Г, 33Б,

пров. Агрономічний, 1-8а,

пров. Л. Гінзбург,

пров. Кілевий, 1-9а,

пров. Круговий, 1-13,

пров. Крушельницької, 1-5а,

пров. Мастерській, 1-11,

пров. Новий, 1-14а,

пров. Оранжерейний, 1-20,

пров. Петра Калнишевського, 1-10,

пров. Шахтинський, 18-46,

пров. Шебелинський, 13- 27,

просп. Князя Володимира Великого, 151/1, 155, 157, 159.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

пров. Середньофонтанський, 1б, 3, 6, 6б, 22.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи діють графіки відключення світла. А також про тариф на електроенергію у травні.