Відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси та коли ДТЕК відновить постачання

Відключення в Одесі — хто сьогодні буде без світла
Сьогодні, 21 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 19:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Левітана,19/корп.3,
- Академічна, 30а-52а,
- Ахматової,
- Вернадського,
- Костанді,
- Купріна,
- Левітана, 19/4,19/5,
- Люстдорфська дорога, 164, 166, 166/1, 168,168/1, 170, 170/а,
- Наукова,
- Рівності, 2 – 28,
- Сумська, 24-70,
- Айвазовського, 72а, 84в,
- Харківська, 2-20,
- Юннатів, 1-15,
- Ялинкова, 5 — 58г,
- дорога Фонтанська, 129,
- пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106,
- пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2,
- пров. 2-й Китобійний, 20,20а,22,
- пров. 2-й Костанді, 2,
- пров. 2-й Український, 3,4,5,6,
- пров. 3-й Костанді, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8/корп.3,
- пров. 3-й Український 1-12/1,
- пров. Біологічний, 1-20,
- пров. Львівський, 76,
- пров. Математичний 1-20,
- пров. Новоукраїнський, 2, 17-31 (непарні),
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б.
Роботи до 18:00.
Північний РЕМ:
- 28 бригади, 4-58,
- Агрономічна,
- Балтська дорога, 153,
- Біляївська, 1-9,
- В. Бувалкіна, 6-18,
- Кільцева 1-12,
- Котляревського, 12б,
- Кругова,
- Крушельницького, 1-37,
- М. Міхновського,
- Болбочана,
- Молодіжна,
- Д. Ойстраха, 18,
- Тарутинська, 1-11,
- Хуторська,
- Цебриковська, 1-13,
- Четверта, 33Г, 33Б,
- пров. Агрономічний, 1-8а,
- пров. Л. Гінзбург,
- пров. Кілевий, 1-9а,
- пров. Круговий, 1-13,
- пров. Крушельницької, 1-5а,
- пров. Мастерській, 1-11,
- пров. Новий, 1-14а,
- пров. Оранжерейний, 1-20,
- пров. Петра Калнишевського, 1-10,
- пров. Шахтинський, 18-46,
- пров. Шебелинський, 13- 27,
- просп. Князя Володимира Великого, 151/1, 155, 157, 159.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- пров. Середньофонтанський, 1б, 3, 6, 6б, 22.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи діють графіки відключення світла. А також про тариф на електроенергію у травні.
Читайте Новини.LIVE!