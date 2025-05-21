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Відключення в Одесі — хто сьогодні буде без світла

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Дата публікації: 21 травня 2025 10:01
Відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси та коли ДТЕК відновить постачання
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 21 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Левітана,19/корп.3,
  • Академічна, 30а-52а,
  • Ахматової,
  • Вернадського,
  • Костанді,
  • Купріна,
  • Левітана, 19/4,19/5,
  • Люстдорфська дорога, 164, 166, 166/1, 168,168/1, 170, 170/а,
  • Наукова,
  • Рівності, 2 – 28,
  • Сумська, 24-70,
  • Айвазовського, 72а, 84в,
  • Харківська, 2-20,  
  • Юннатів, 1-15,
  • Ялинкова, 5 — 58г,
  • дорога Фонтанська, 129,
  • пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106,
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2,
  • пров. 2-й Китобійний, 20,20а,22,
  • пров. 2-й Костанді, 2,
  • пров. 2-й Український, 3,4,5,6,
  • пров. 3-й Костанді, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8/корп.3,
  • пров. 3-й Український 1-12/1,
  • пров. Біологічний, 1-20,
  • пров. Львівський, 76,
  • пров. Математичний 1-20,
  • пров. Новоукраїнський, 2, 17-31 (непарні),
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б.

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ:

  • 28 бригади, 4-58,
  • Агрономічна,
  • Балтська дорога, 153,
  • Біляївська, 1-9,
  • В. Бувалкіна, 6-18,
  • Кільцева 1-12,
  • Котляревського, 12б,
  • Кругова,
  • Крушельницького, 1-37,
  • М. Міхновського,
  • Болбочана,
  • Молодіжна,
  • Д. Ойстраха, 18,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Хуторська,
  • Цебриковська, 1-13,
  • Четверта, 33Г, 33Б,
  • пров. Агрономічний, 1-8а,
  • пров. Л. Гінзбург,
  • пров. Кілевий, 1-9а,
  • пров. Круговий, 1-13,
  • пров. Крушельницької, 1-5а,
  • пров. Мастерській, 1-11,
  • пров. Новий, 1-14а,
  • пров. Оранжерейний, 1-20,
  • пров. Петра Калнишевського, 1-10,
  • пров. Шахтинський, 18-46,
  • пров. Шебелинський, 13- 27,
  • просп. Князя Володимира Великого, 151/1, 155, 157, 159. 

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • пров. Середньофонтанський, 1б, 3, 6, 6б, 22.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи діють графіки відключення світла. А також про тариф на електроенергію у травні.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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