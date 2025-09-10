Аварийные работы в Одессе: часть улиц без воды 10 сентября

Бутылки, в которые набирают воду. Фото: Новини.LIVE

В среду, 10 сентября, часть улиц Одессы остались без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ, которые проводят коммунальщики. Воду планируют восстановить к вечеру, однако жителей предупреждают о возможных задержках.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

До 16:00 воды не будет

просп. Князя Владимира Великого, 70-76.

До 17:00 без воды будут

ул. Выездная,

ул. Иоганна Гена,

Партизанская улица,

ул. Столбовая,

ул. Новикова,

просп. Князя Владимира Великого, 92-110,

ул. Героев обороны Одессы, 80-98,

ул. Академика Заболотного, 27-33,

ул. Крымская, 67-71, 64А.

До 18:00 воды не будет

ул. Маловского, 30-32,

переулок Стахановский, 1-40,

переулок 4-й Стахановский, 1-4,

ул. Балковская,

переулок Стахановский, 7/9, 9, 9/2,

переулок 3-й Стахановский, 1-8.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, что в Одессе в следующем отопительном сезоне планируют повысить тариф на тепло.