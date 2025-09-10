Аварийные работы в Одессе: часть улиц без воды 10 сентября

Отключения воды в Одессе — где находятся бюветы
В среду, 10 сентября, часть улиц Одессы остались без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ, которые проводят коммунальщики. Воду планируют восстановить к вечеру, однако жителей предупреждают о возможных задержках.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
До 16:00 воды не будет
- просп. Князя Владимира Великого, 70-76.
До 17:00 без воды будут
- ул. Выездная,
- ул. Иоганна Гена,
- Партизанская улица,
- ул. Столбовая,
- ул. Новикова,
- просп. Князя Владимира Великого, 92-110,
- ул. Героев обороны Одессы, 80-98,
- ул. Академика Заболотного, 27-33,
- ул. Крымская, 67-71, 64А.
До 18:00 воды не будет
- ул. Маловского, 30-32,
- переулок Стахановский, 1-40,
- переулок 4-й Стахановский, 1-4,
- ул. Балковская,
- переулок Стахановский, 7/9, 9, 9/2,
- переулок 3-й Стахановский, 1-8.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы писали, что в Одессе в следующем отопительном сезоне планируют повысить тариф на тепло. также мы сообщали, что в Одессе сегодня снова отключают свет.
Читайте Новини.LIVE!