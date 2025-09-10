Видео
Главная Одесса Отключения воды в Одессе — где находятся бюветы

Отключения воды в Одессе — где находятся бюветы

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 12:53
Аварийные работы в Одессе: часть улиц без воды 10 сентября
Бутылки, в которые набирают воду. Фото: Новини.LIVE

В среду, 10 сентября, часть улиц Одессы остались без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ, которые проводят коммунальщики. Воду планируют восстановить к вечеру, однако жителей предупреждают о возможных задержках.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Одеса
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

До 16:00 воды не будет

  • просп. Князя Владимира Великого, 70-76.

До 17:00 без воды будут

  • ул. Выездная,
  • ул. Иоганна Гена,
  • Партизанская улица,
  • ул. Столбовая,
  • ул. Новикова,
  • просп. Князя Владимира Великого, 92-110,
  • ул. Героев обороны Одессы, 80-98,
  • ул. Академика Заболотного, 27-33,
  • ул. Крымская, 67-71, 64А.

До 18:00 воды не будет

  • ул. Маловского, 30-32,
  • переулок Стахановский, 1-40,
  • переулок 4-й Стахановский, 1-4,
  • ул. Балковская,
  • переулок Стахановский, 7/9, 9, 9/2,
  • переулок 3-й Стахановский, 1-8.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, что в Одессе в следующем отопительном сезоне планируют повысить тариф на тепло. также мы сообщали, что в Одессе сегодня снова отключают свет.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
