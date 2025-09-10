Аварійні роботи в Одесі: частина вулиць без води 10 вересня

Відключення води в Одесі — де розташовані бювети
У середу, 10 вересня, частина вулиць Одеси залишилися без водопостачання через аварійно-ремонтні роботи, які проводять комунальники. Воду планують відновити до вечора, проте мешканців попереджають про можливі затримки.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
До 16:00 води не буд
- просп. Князя Володимира Великого, 70-76.
До 17:00 без води будуть
- вул. Виїзна,
- вул. Іоганна Гена,
- вул. Партизанська,
- вул. Стовпова,
- вул. Новікова,
- просп. Князя Володимира Великого, 92-110,
- вул. Героїв оборони Одеси, 80-98,
- вул. Академіка Заболотного, 27-33,
- вул. Кримська, 67-71, 64А.
До 18:00 води не буде
- вул. Маловського, 30-32,
- пров. Стахановський, 1-40,
- пров. 4-й Стахановський, 1-4,
- вул. Балківська,
- пров. Стахановський, 7/9, 9, 9/2,
- пров. 3-й Стахановський, 1-8.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми писали, що в Одесі наступного опалюваного сезону планують підвищити тариф на тепло. також ми повідомляли, що в Одесі сьогодні знову відключають світло.
Читайте Новини.LIVE!