Аварійні роботи в Одесі: частина вулиць без води 10 вересня

У середу, 10 вересня, частина вулиць Одеси залишилися без водопостачання через аварійно-ремонтні роботи, які проводять комунальники. Воду планують відновити до вечора, проте мешканців попереджають про можливі затримки.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

До 16:00 води не буд

просп. Князя Володимира Великого, 70-76.

До 17:00 без води будуть

вул. Виїзна,

вул. Іоганна Гена,

вул. Партизанська,

вул. Стовпова,

вул. Новікова,

просп. Князя Володимира Великого, 92-110,

вул. Героїв оборони Одеси, 80-98,

вул. Академіка Заболотного, 27-33,

вул. Кримська, 67-71, 64А.

До 18:00 води не буде

вул. Маловського, 30-32,

пров. Стахановський, 1-40,

пров. 4-й Стахановський, 1-4,

вул. Балківська,

пров. Стахановський, 7/9, 9, 9/2,

пров. 3-й Стахановський, 1-8.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі наступного опалюваного сезону планують підвищити тариф на тепло. також ми повідомляли, що в Одесі сьогодні знову відключають світло.