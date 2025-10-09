В Одессе 9 октября временно приостановят водоснабжение из-за ремонта сетей

Люди набирают воду в одном из бюветов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 9 октября в Одессе приостановили водоснабжение на некоторых улицах в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях. Ограничения продлятся ориентировочно до вечера, однако время восстановления может меняться в зависимости от обстоятельств.

Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды в Одессе остались такие адреса:

пл. Михайловская,

ул. Михайльвская, 1-17,

ул. Степная, 2-24,

ул. Дальницкая, 2-6.

Отключение до 15:00.

ул. Овидиопольская дорого, 2.

Отключение до 16:00.

переулок Экономический, 1-5,

переулок Клубничный,

ул. Ивана Франко, 39-55,

ул. Педагогическая, 24-46,

ул. Фонтанская дорога, 16, 43-57.

Отключение до 17:00.

21-й км Старокиевского шоссе,

с. Александровка.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

