Отключение воды в Одессе — какие адреса и где найти бювет

Отключение воды в Одессе — какие адреса и где найти бювет

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 12:41
В Одессе 9 октября временно приостановят водоснабжение из-за ремонта сетей
Люди набирают воду в одном из бюветов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 9 октября в Одессе приостановили водоснабжение на некоторых улицах в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях. Ограничения продлятся ориентировочно до вечера, однако время восстановления может меняться в зависимости от обстоятельств.

Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

Без воды в Одессе остались такие адреса:

  • пл. Михайловская,
  • ул. Михайльвская, 1-17,
  • ул. Степная, 2-24,
  • ул. Дальницкая, 2-6.

Отключение до 15:00.

  • ул. Овидиопольская дорого, 2.

Отключение до 16:00.

  • переулок Экономический, 1-5,
  • переулок Клубничный,
  • ул. Ивана Франко, 39-55,
  • ул. Педагогическая, 24-46,
  • ул. Фонтанская дорога, 16, 43-57.

Отключение до 17:00.

  • 21-й км Старокиевского шоссе,
  • с. Александровка.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, что в Одессе масштабное отключение света из-за обстрелов. Также мы сообщали о том, почему еще нельзя пить воду из Николаевского водопровода.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы люди
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
