В Одессе 9 октября временно приостановят водоснабжение из-за ремонта сетей

Отключение воды в Одессе — какие адреса и где найти бювет
Сегодня, 9 октября в Одессе приостановили водоснабжение на некоторых улицах в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях. Ограничения продлятся ориентировочно до вечера, однако время восстановления может меняться в зависимости от обстоятельств.
Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды в Одессе остались такие адреса:
- пл. Михайловская,
- ул. Михайльвская, 1-17,
- ул. Степная, 2-24,
- ул. Дальницкая, 2-6.
Отключение до 15:00.
- ул. Овидиопольская дорого, 2.
Отключение до 16:00.
- переулок Экономический, 1-5,
- переулок Клубничный,
- ул. Ивана Франко, 39-55,
- ул. Педагогическая, 24-46,
- ул. Фонтанская дорога, 16, 43-57.
Отключение до 17:00.
- 21-й км Старокиевского шоссе,
- с. Александровка.
Отключение до 18:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
